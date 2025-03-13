توزيع 1200 كرتونة مواد غذائية على القرى الأكثر احتياجًا بالفيوم

تحت إشراف مديرية التضامن الإجتماعى بمحافظة الفيوم، بقيادة الدكتورة شيرين فتحى، نجحت إحدى جمعيات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي فى توزيع عدد (1200) كرتونة مواد غذائية على الاسر الاولى بالرعايا فى قرى ونجوع محافظة الفيوم.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعى، والتى تؤكد دائما على الاهتمام بالأسر الاولى بالرعاية وغير القادرين، وتلبية احتياجتهم، وخاصة خلال شهر رمضان المعظم، كما تؤكد على دور منظمات المجتمع المدنى التى أثبتت أنها ركيزة أساسية للتنمية والنماء، حيث تشهد مصر طفرة فى عمل المجتمع المدني، ويدعم ذلك قيادة سياسية واعية وحكيمة تؤمن بدوره فى العديد من مجالات الحماية الاجتماعية والرعاية وتنمية الشراكات المستدامة.

وأكد محمود فؤاد، نائب مدير عام الجمعية، ان خطة توزيع الـ 1200 كرتونة شملت قريتي السلام والوابور بمركز اطسا، وقريتي حمزاوى وقارون بمركز يوسف الصديق فى محافظة الفيوم.

موضحًا أن الجمعية بدأت مع حلول شهر رمضان المعظم بتوزيع كراتين المواد الغذائية على الأسر غير القادرة بالمجان تماما وسوف تكفى الكرتونة الواحدة أسرة مكونة من خمسة أفراد لشهر رمضان، لافتًا أن التوزيع يتم بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة فى انحاء المحافظة وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة.

وأشار إلى إن عدد من المؤسسات الاقتصادية الكبرى وأصحاب الايادى البيضاء من المتبرعين يدعمون الأورمان في سبيل نجاح مشروعها الانسانى لتوزيع كرتونة رمضان على غير القادرين بهذه الكميات الضخمة لتخفيف الأعباء المادية على الأسر وادخال الفرحة فى قلوبهم فى الشهر الكريم.

يذكر إن الجمعية بدءت في نشاطها الخيرى الموسمى في توزيع كراتين رمضان قبل سنوات من الآن وضاعفت مؤخرا الكميات التى كانت توزعها سنويا بقدوم شهر رمضان المعظم لتوسيع دائرة المستفيدين بعد نجاح الجمعية في الوصول إلى المستحقين في كل القرى المصرية تقريبا وبخاصة القرى الأكثر احتياجا.

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