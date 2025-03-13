رئيس "زينية الأقصر" يتابع موقف الأراضي المستردة وأعمال ملفي التصالح والتقنين.. صور

عقد أحمد أبو عيش رئيس مدينة الزينية شمال محافظة الأقصر، اليوم الخميس، اجتماعًا لمناقشة ومتابعة موقف أراضى الدولة المستردة وفقاً لأخر كروت ذهبية تم إصدارها على مستوى المركز، وذلك بحضور نائب رئيس المركز، ورؤساء القرى، ومدير الإدارة الهندسية بمركز بالزينية، ومسؤولي الأقسام الفنية بالقرى، ومسؤل أملاك الدولة بالزينية.

مخلفات الزينية

وأوضح رئيس مدينة الزينية، أن الاجتماع جاء في ضوء تنفيذ قرار رقم ١٤٣ لسنة ٢٠٢٥ الصادر من المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بالمتابعة الدورية لموقف الأراضى المستردة بموجات إزالة التعديات طبقاً للكروت الذهبية، مؤكدًا على ضرورة المتابعة لعدم عودة أعمال التعدى على تلك الأراضى المستردة.

مدينة الزينية تبحث الأستغلال الأمثل لعدد من أراضى أملاك الدولة

وعلى هامش الاجتماع، أشار رئيس مدينة الزينية، إلى أنه تم التنسيق مع مهندسى اللجنة العليا لتثمين الأراضى ومسئولى الأملاك والاستثمار بالمحافظة ورؤساء قرى المدامود بحري والمدامود قبلي تمت المعاينة علي الطبيعة للمساحات الآتية: (مساحة ٣ فدان و٦ قيراط و ١٨ سهم استثمار تجاري، و مساحة ٢٧ فدان/ ٣١٠ فدان استثمار زراعي بناحية المدامود ) وذلك في ضوء توجيهات محافظ الأقصر، بالحفاظ على أراضي أملاك الدولة وبحث سبل الإستغلال الأمثل لها، واتخاذ الإجراءات القانونية في البيع بالمزاد العلني أو حق الانتفاع وفقاً للقانون.

وأوضح أبو عيش أنه تمت المعاينة للمساحات المعاينة علي الطبيعة، وتم عمل محضر معاينة للعرض وإنهاء كافة إجراءاتها، كما تمت المعاينة على الطبيعة للأرض المراد تخصيصها لإنشاء مبنى إداري للوحدة المحلية لقرية الصعايدة وحملة معدات واستغلال باقي القطعة لإقامة مشروعات خدمية عليها.

وفي سياق آخر، شدد رئيس المركز على رؤساء القرى علي العمل في رفع كفاءة منظومة النظافة ومنظومة الإنارة، كما تابع سير أعمال ملف التصالح وملف التقنين من خلال المركز التكنولوجي للوقوف على آخر المستجدات وذلك لسرعة تقديم الخدمات للمواطنين لإنهاء الإجراءات اللازمة.

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