فحص بلاغات التغيب للتوصل لخمسينى عثر على جثته بالوراق

تجري النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول العثور على جثة خمسيني طافية بمياه النيل بدائرة قسم شرطة الوراق لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة كما أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفى وكشف ملابسات الوفاة، كما طلبت عمل نشرة بمواصفات الجثة وفحص بلاغات المتغيبين للتوصل لأسرته.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغاً بالعثور على جثة طافية بمياه النيل بدائرة قسم شرطة الوراق، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري وتم انتشال الجثة وجرى نقلها إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.



وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.