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الجمعة 14 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير العمل يبحث مستجدات إعداد استراتيجية لتطوير مهام وخدمات الوزارة

وزير العمل محمد جبران
وزير العمل محمد جبران
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التقى وزير العمل محمد جبران اليوم الخميس، بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة ، بالدكتور محمد ماجد خشبه أستاذ تخطيط استراتيجي بمعهد التخطيط القومي، والدكتور أيمن الدسوقي مدرس مساعد إدارة المعرفة بمعهد التخطيط القومي، وممثلي الإدارات المعنية ،لمناقشة أخر التطورات والمستجدات التي تمت بشأن مقترح لإطار عام بإعداد استراتيجية لتطوير منظومة أداء المهام في وزارة العمل لتحقيق الأهداف المرجوة بشكل علمي يتماشى مع الأولويات الوطنية، ورؤية مصر 2030، ومواكبة كافة المستجدات والتحديات التي تواجه ملف العمل من كافة محاوره، حيث قام الدكتور ماجد خشبة بتقديم عرض تقديمي وأوضح أهمية " الاستراتيجية" وملامحها بصفة عامة، وكذلك المراحل المختلفة لاعدادها والقيمة المضافة لتطبيقها. 

وقد ناقش الوزير بعض الأطر العامة لمتطلبات الوزارة وأبدى بعض الملاحظات الهامة في محتوى الاستراتيجية المقترحة.

 وشدد على أهمية التكامل والتنسيق بين فريق العمل الفني والقطاعات المعنية بالوزارة والجهات الخارجية..ووجه بسرعة الانتهاء من إعداد الاستراتيجية في أسرع وقت ،لمناقشتها ،والعمل بها لتكون خارطة طريق بشكل منهجي ومنظم لأداء الوزارة، بكافة الإدارات والمديريات التابعة لها،حتى تكون منافس متميز وعصري ،في تقديم الخدمات للمواطن المصري  بشكل لائق وكريم، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
حضر اللقاء من  الوزارة: كريم رمضان مستشار الوزير للتحول الرقمي ، وأمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، ونجوى إسماعيل مدير عام التخطيط الإستراتيجي ، ونشوة الشبكي مدير عام حسابات العمالة غير المنتظمة .

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استراتيجية تطوير الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية العاصمة الإدارية الجديدة للتحول الرقمي وزير العمل محمد جبران ورؤية مصر 2030 وزارة العمل معهد التخطيط القومي