سيدات دمياط يوزعن وجبات الخير بحضور نائب المحافظ

تفقدت المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط فاعليات مبادرة " مطبخ المصرية بأيد بناتها" ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والتي ينظمها المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع وزارة الأوقاف ومؤسسة حياة كريمة ومديرية التربية والتعليم حيث أُقيمت بمطبخ المدرسة الفندقية العسكرية برأس البر.

جاء ذلك بحضور مروة نبيل مقرر المجلس القومي للمرأة بدمياط والشيخ محمد سلامة مدير عام مديرية الأوقاف و محمد الحمزاوي مدير عام ادارة عزبة البرج التعليمية و عادل المغربي مدير عام التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط .

وتأتي المبادرة ضمن احتفالات المجلس القومي للمرأة بشهر رمضان المبارك وتستهدف توفير ٢٣٠ وجبة يومياً على مدار الشهر الكريم يتم توزيعها للأسر الأولى بالرعاية بقرى محافظة دمياط وذلك بتنفيذ ١٢ سيدة يتم تدريبهم و تغييرهم يومياً بهدف دعم المرأة المصرية وتعزيز دورها في المجتمع ، حيث يتم توفير تلك الاطعمة من خلال وزارة الأوقاف ومؤسسة حياة كريمة

وأشادت المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط بفكرة المبادرة والجهد المبذول من الجهات المشاركة والسيدات المشاركات ، مشيرة الى أن المبادرة تعد مشروعًا مجتمعيًا تنمويًا يهدف لتنمية الأسرة المصرية ودعم المرأة وتعزيز دورها فالمجتمع وتحقيق تمكين المرأة اقتصاديًا وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ، وأكدت على أهمية أن يتم اعداد جدول لتوزيع الوجبات للتأكد من الوصول الى كافة القرى والمناطق المستحقة والتي بها احتياج بالمحافظة.

والجدير بالذكر ان المبادرة ، التي تستمر يومياً على مدار شهر رمضان المبارك ، تعد مبادرة مجتمعية ذو بعد تنموي تهدف لتوفير وجبات غذائية للأسر الأكثر احتياجا بقرى محافظة دمياط ، كما تهدف لتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة وتوفير فرص عمل مستدامة لها من خلال توفير فرص تدريب وانتاج حرفي للسيدات بالاستفادة من مهارتهن الخاصة بالطبخ ليصبحن طاهيات محترفات مما يسهم في تحسين المستوى المعيشي لهن .

