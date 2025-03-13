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الجمعة 14 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

صحة المنوفية: تشغيل وحدتي كفر السوالمية بالشهداء والـ 13 بالسادات

جانب من الاعمال
جانب من الاعمال
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أعلنت مديرية الشئون الصحية بالمنوفية عن الإنتهاء من تجهيز وتشغيل وحدتي كفر السوالمية بمركز الشهداء ، ووحدة ال 13 بمدينة السادات، ضمن خطة الدولة لتطوير الخدمات الصحية وتوفير الرعاية الطبية للمواطنين في مختلف المناطق.

وأكد الدكتور عماد رمضان وكيل المديرية , أن تجهيز الوحدتين تم لضمان تقديم خدمات طبية متكاملة.

وأشارت الدكتورة إيمان زهران مدير إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية , إلى أن الخدمات تشمل خدمات وقائية وعلاجية وتثقيفية والمبادرات الرئاسية , كما تم تزويد الوحدتين بأحدث الأجهزة الطبية وأطقم طبية مدربة لتقديم أفضل مستوى من الرعاية الصحية.

يأتي هذا في إطار جهود وزارة الصحة لتعزيز البنية التحتية للقطاع الصحي وتوسيع نطاق الخدمات الطبية، خاصة في المناطق الريفية ، لضمان وصول الرعاية الصحية لجميع المواطنين بسهولة وكفاءة.

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