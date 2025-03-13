مصرع وإصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة ربع نقل بالفيوم

لقى شخص مصرعه وأصيب 2 آخرين إثر حادث انقلاب سيارة ربع نقل، بطريق اسيوط الصحراوي الغربي بعد مدخل جرزه بنطاق محافظة الفيوم، وتم نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة .

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم بلاغ من غرفة عمليات شرطة النجدة، تفيد بتلقيه بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق اسيوط الصحراوي الغربي، ووجود مصابين ،

وعلي الفور انتقلت قوات الأمن سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين انقلاب سيارة ربع نقل نتج عنها وفاة شخص وأصيب 2 آخرين وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام والمصابين إلى المستشفى ذاته لتلقي العلاج اللازم .

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق.