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الجمعة 14 مارس 2025
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

اصطدام قطار بميني باص بخط "القنطرة شرق - بئر العبد" ووقوع عدد من الوفيات والإصابات

هيئة السكة الحديد
هيئة السكة الحديد
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أعلنت هيئة السكك الحديدية، اليوم أنه أثناء عبور قطار رقم 293 ركاب بخط القنطرة شرق/بئر العبد  في المسافة بين محطتي القنطرة شرق وجلبانة حدث اصطدام للقطار مع ميني باص كان يعبر  قضبان السكك الحديدية من مكان غير معد للعبور مما أدى إلى وقوع عدد من الاصابات والوفيات بين ركاب الميني باص.

وناشدت هيئة السكك الحديدية المواطنين وقائدي المركبات بالالتزام بالعبور من الأماكن المعدة للعبور فقط وهي المزلقانات التابعة لهيئة السكك الحديدية وعدم العبور نهائيا من الأماكن غير المعدة للعبور حيث تتسبب هذه السلوكيات السلبية في ازهاق الارواح وهو ماسبق.

وناشدت به الهيئة السادة المواطنين وقائدي المركبات عبر كافة وسائل الإعلام بشكل مستمر نظرا لما ينجم عن مثل هذه السلوكيات السلبية  من أضرار جسيمة وازهاق للارواح

هذا وتوجه فور وقوع الحادث  الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الى موقع الحادث ومستشفى القنطرة شرق الذي تم نقل المصابين اليه.

كما تتقدم  وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر بالدعاء بالشفاء العاجل للمصابين وبخالص التعازي لأسر المتوفين وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

هيئة السكك الحديدية لقنطرة شرق بئر العبد جلبانة ميني باص قضبان