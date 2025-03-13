نائب محافظ الفيوم يتابع معدلات الإنجاز بمشروعات الخطة الاستثمارية

تابع الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، مع رؤساء مجالس المدن، ومديري التخطيط بالمراكز، ومقاولي التنفيذ، معدلات ونسب تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024 / 2025، وذلك بحضور حسين رجب مدير إدارة التخطيط والمتابعة، وأعضاء اللجنة الفنية لمتابعة مشروعات الخطة الاستثمارية بالمحافظة.



وراجع نائب محافظ الفيوم، مع رؤساء مجالس المدن، ومقاولي التنفيذ، معدلات ونسب تنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2024/2025 بكل مركز، ومعدلات إنجاز كل مشروع، والتوقيت الزمني لنهو كافة الأعمال وتسليم المشروعات، مؤكداً على ضرورة تسريع وتيرة العمل، والالتزام بالجداول الزمنية التي تم الاتفاق عليها خلال الاجتماع، مع مراعاة المواصفات الفنية والهندسية خلال تنفيذ المشروعات.

وجه نائب المحافظ، رؤساء مجالس المدن، ومدير إدارة التخطيط، بسرعة إنهاء إجراءات صرف المستحقات المالية للمقاولين، لتشجيعهم على زيادة نسب تنفيذ الأعمال، كما وجه رئيس مدينة الفيوم، بسرعة تلافي ملاحظات اللجنة الفنية لمتابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية، بشأن رصف عدد من الشوارع بمنطقة كيمان فارس نطاق حي غرب.

كما وجه مسئولي مديرية الري، بسرعة استصدار التصاريح والموافقات الخاصة بمشروعات الري، والسماح لمجالس المدن والمقاولين بالبدء في تنفيذ الأعمال بالتوازي مع إنهاء التصاريح والموافقات اللازمة.

ويتعلق بشكوى أحد مقاولي التنفيذ بمشروع تركيب الانترلوك بشوارع أبشواي، من عدم تسليم المشروع بشكل نهائي، رغم تلافي ملاحظات الإدارة الهندسية منذ أكثر من عامين، وجه نائب المحافظ، بتشكيل لجنة لاستلام المشروع بشكل نهائي، بعد تقييم الأعمال والتأكد من استيفاء الملاحظات، وذلك في موعد أقصاه 20 مارس الجاري.

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