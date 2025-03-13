استرداد أراض زراعية ومباني وإزالة 12 تعديا بأرمنت.. صور

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت بمحافظة الأقصر، بإزالة واسترداد ٦ حالات زراعة ومباني بإجمالي مساحة ٢٨٩,٨٥٥ متر مربع أراضي زراعية، و٢٩٩ متر مباني بقرية الرزيقات، كما جارى تحرير ما عاد عليه من نفع لـ ١٣ حالة زراعة ومباني لتعذر الإزالة "زراعات جادة ومباني مأهولة وبها مرافق ".

التعديات

وأوضح العميد أحمد الهواري رئيس مركز أرمنت، أنه تم شن عدة حملات في إطار توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن، بتكثيف المتابعة الميدانية المستمرة والمرور الدائم لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية والتعامل الفورى بكل حسم لمواجهة التعديات وإزالتها فى المهد، ضمن تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجة ٢٥ لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، واسترداد الحالات الغير مستوفية والغير صالحة للتقنين طبقا للقانون، موضحًا أنه تم تسليم الأرض لرئيس القرية، ومسئول أملاك القرية، وجارى تحرير الكارت الذهبي وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين.

وأضاف الهواري أنه تم شن حملة لاسترداد 4 حالات أراضي أملاك الدولة للملفات الغير جادة والغير مستوفاة للشروط والضوابط للمساحة العسكرية ولجنة البت بمساحة 77 ألف و٢٨٤ متر، وتم تسليم الأراضي المستردة لرؤساء القرى للتحفظ عليها وتحرير الكارت الذهبي لها وتسليمه بقريتى السلام والرزيقات.

وفى سياق متصل، قامت الوحدة المحلية لمركز أرمنت، بتنفيذ إزالة ٢ حالة تعدى فى المهد علي أراضي زراعية بقرية المحاميد على مساحة ٣٥٠ متر، وتنوعت الحالات ما بين بناء بالطوب اللبن والمونة السوداء وبناء بالطوب الأبيض، وذلك في إطار تنفيذ قرار محافظ الأقصر رقم ٦٦ بشأن اللجان القاعدية لتنفيذ التعديات فورا وبكل حسم.

إزالة 3 حالات تعد على أرض زراعية وفك ٢ شدة خشبية بمركز أرمنت

كما نفذت رئاسة مدينة أرمنت إزالة حالة تعدى على أرض زراعية على مساحة 100 متر بأرمنت الوابورات حوض 125 إصلاح زراعي.، وكانت الحالة عبارة عن ردم حفر قواعد خرسانية وتم إيقاف الأعمال، كما تم فك 2 شدة خشبية بأرمنت الوابورات بحوض الشروة إصلاح زراعي ونجع دنقل، كما تم إزالة عدد 2 حالة تعدي على الأرض الزراعية بأرمنت الوابورات على مساحة 275 متر و كانت الحالة الأولى عبارة عن تعدي بعمل قواعد خرسانية على مساحة ١٠٠ متر مربع بناحية حوض الشروة بأرمنت الوابورات، وتمت الإزالة في المهد على كامل المسطح، والحالة الثانية عبارة عن محاولة استئناف أعمال بناء أعمدة على مساحة 175 متر بناحية كوبري العنافصة بالسبيخة، حيث تمت إزالة الأعمال في المهد على كامل المسطح.

إزالة 5 حالات تعد على أراضي زراعية بمركز أرمنت بمساحة ١٠٠٠ متر

كما نفذت رئاسة مدينة أرمنت، حملة لإزالة 5 حالات تعدى على أرض زراعية بأرمنت الحيط وقرية الرياينة وقرية السلام على مساحة ١٠٠٠ متر، وكانت الحالة الأولى ردم حفر تربة زراعية قبل الشروع لعمل قواعد خرسانية على مساحة 175 متر بقرية الرياينة بحوض 111 اصلاح زراعي، والحالات الثانية والثالثة والرابعة عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض والأحمر ومونة الطين على مساحة 700متر بأرمنت الحيط، اما الحالة الخامسة عبارة عن فك شدة خشبية دور ثانى على مساحة 125 متر بقرية السلام .

إزالة حالتي تعد على أرض زراعية بمركز أرمنت

وفي إطار تكثيف أعمال إدارة المتابعة لرصد مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية وإزالتها فى المهد، فقد تم رصد عدد 2 حالة تعدي على أرض زراعية بحوض الشيخ موسى الـ80، الحالة الأولى عبارة عن حفر لعمل بيارة صرف صحي بأرض زراعية والتعدي على المسقى العمومي بعمل قنطرة بدون ترخيص من الجهات المختصة، والحالة الثانية عبارة عن تعدي على أرض زراعية ببناء سور بالطوب الابيض والمونة الأسمنتية بطول 15 متر، وارتفاع 1 متر، وتم إزالة الحالتين إزالة كلية في المهد.

وتمت الحملات بمعدات الحملة الميكانيكية بالقرى والمركز، تحت إشراف حجازي النحاس نائب رئيس المركز، وبمشاركة كلاً من محمد إبراهيم سكرتير المركز، وحجاج جاد الرب مدير المتابعة، ويوسف نصير مدير الأملاك وبحضور رؤساء قرى الرياينة والمحاميد والسلام والرزيقات، وعضاء المتابعة ومسئولى أملاك الدولة بالقرى، وإشراف مدير الإدارة الزراعية بأرمنت والمختصين بالزراعة، ومشرف حماية الأراضي، ومشرف التنظيم بالقرى بالتنسيق مع ومديري الجمعيات الزراعية، وبقوة تأمين من مركز شرطة أرمنت، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

إزالات أرمنت (1)

إزالات أرمنت (2)

إزالات أرمنت (3)

إزالات أرمنت (4)

إزالات أرمنت (5)

إزالات أرمنت (6)

إزالات أرمنت (7)

إزالات أرمنت (8)

إزالات أرمنت (9)

إزالات أرمنت (10)

إزالات أرمنت (11)

إزالات أرمنت (12)

إزالات أرمنت (13)

إزالات أرمنت (14)

إزالات أرمنت (15)

إزالات أرمنت (16)

إزالات أرمنت (17)

إزالات أرمنت (18)

إزالات أرمنت (19)

إزالات أرمنت (20)

إزالات أرمنت (21)

إزالات أرمنت (22)

إزالات أرمنت (23)

إزالات أرمنت (24)

إزالات أرمنت (25)

إزالات أرمنت (26)

إزالات أرمنت (27)

إزالات أرمنت (28)

إزالات أرمنت (29)

إزالات أرمنت (30)

إزالات أرمنت (31)

إزالات أرمنت (32)

إزالات أرمنت (33)

إزالات أرمنت (34)

إزالات أرمنت (35)

إزالات أرمنت (36)

إزالات أرمنت (37)

إزالات أرمنت (38)

إزالات أرمنت (39)

إزالات أرمنت (40)

إزالات أرمنت (41)

إزالات أرمنت (42)

إزالات أرمنت (43)