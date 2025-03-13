ضمن ليالي هل هلالك.. ليلة طربية ممتعة بصوت ماهر محمود في ساحة الهناجر

انطلقت فعاليات الليلة السادسة للنسخة التاسعة من برنامج "هل هلالك"، الذى يقيمه قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال، أمس الأربعاء، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، وذلك ضمن فعاليات وزارة الثقافة فى رمضان تحت شعار "من المدفع للسحور احتفالات الثقافة نور".

وأبدع الفنان ماهر محمود بغنائه فى حفل الليلة السادسة لبرنامج "هل هلالك 9"، بباقة متنوعة من أشهر الأغانى الدينية والوطنية والشعبية والعاطفية، منها: "مدد يانبى، عظيمة يامصر، لأجل النبى، عليك سلام الله، ابعتلى جواب، ماشى فى نور الله، خايف أقول اللى فى قلبى، أنا كل ما أقول التوبة، ثلاث سلامات، مولاى، بتنادينى تانى ليه، بص على الحلاوة"، كما قدم فقرة غنائية مع الفنان زياد عبد السلام، وذلك بمصاحبة فرقته الموسيقية.

وكالمعتاد كل عام تبدأ فعاليات اليوم بمشاركة من البيت الفنى للمسرح برئاسة المخرج هشام عطوة، حيث يعرض مسرح القاهرة للعرائس برئاسة الدكتور أسامة محمد علي، رائعة الشاعر صلاح جاهين والموسيقار سيد مكاوى، عرض العرائس الشهير أوبريت "الليلة الكبيرة" الذى تحرص على مشاهدته كافة أعمار الأسرة المصرية، ومن المقرر أن يعرض الأوبريت حتى نهاية برنامج هل هلالك .

وقدمت منصة "غناوي زمان" للفنان عبدالرحمن عبدالله والفنانة أمنية النجار، عدد من الدويتهات الشهيرة والاى تفاعل معها الجمهور، أما المنصة "مزيكا" التى يقدمها عازف الكمان الفنان عمرو درويش، فقد عزف مجموعة من المقطوعات الموسيقية لأغانى كبار نجوم الطرب فى مصر.

ويقام ضمن برنامج فعاليات "هل هلالك" فى نسخته التاسعة، يوميا "ركن الطفل"، الذى يشمل ورش رسم وأشغال فنية تحت إشراف الفنانة سها كحيل، وذلك طوال فترة إقامة البرنامج، بهدف الاهتمام بالطفل وتنمية مهاراته .

وانطلاقا من وصول الثقافة والفن لكل الأسر المصرية، توجه وزارة الثقافة هذا العام دعوة عامة للجمهور، لمشاهدة فعاليات النسخة التاسعة لبرنامج هل هلالك مجانا، ويستقبل مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون الجمهور يوميا فى الثامنة مساء حتى يوم ٢١ مارس الجاري.