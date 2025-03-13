الإسماعيلي ردًا على دعم الانسحاب من الدوري: نبحث عن الصالح لنا دون أضرار

رد مصدر مسؤول داخل النادي الإسماعيلي، على الأنباء المنتشرة بشأن دعم الانسحاب من مسابقة الدوري، لعدم قانونية رابطة الأندية المحترفة.

وقال المصدر في تصريحات صحفية، إن نادي الإسماعيلي لا يسعى لهدم استقرار المسابقة وهدفنا هو مصلحة النادي الإسماعيلي بما لا يضر الصالح العام للكرة المصرية.

وأضاف، أن الجميع يدرك أن هناك أزمة واضحة وإخفاقات بارزة، لكن يجب أن يتكاتف الجميع لمعالجتها من خلال توازن المصالح الذي لا يجور على مصالح الأندية ويحقق في ذات الوقت المصلحة العليا للكرة المصرية، وذلك من خلال الحوار الهادئ والهادف.

وتابع، نتمنى خروج النادي من النفق المظلم، بشرط عدم الإخلال بمبدأ تكافئ الفرص، بالإضافة إلى عدم إلحاق الضرر بالصالح العام.

يذكر أن فريق الإسماعيلي يلعب ضمن مجموعة المنافسة على البقاء في الدوري بعدما احتل مركزًا متأخرًا في ترتيب المرحلة الأولى من الدوري.

ويلتقي الإسماعيلي مع طلائع الجيش مساء اليوم الخميس على ملعب جهاز الرياضة العسكري في الجولة الأولى من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز.