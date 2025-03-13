السجن المشدد 10 سنوات لعامل هتك عرض طالبة بالقليوبية

قضت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات شبرا الخيمة في محافظة القليوبية، بالسجن المشدد 10 سنوات لعامل لاتهامه بهتك عرض طالبة والتعدي عليها، بدائرة مركز القناطر الخيرية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن عفيفى سالم، وعضوية المستشارين عبدالعزيز على محمود، وشيرين صلاح حمدي، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هانى خطاب.

أحالت النيابة العامة المتهم ويدعى "بدر إ ع خ" 21 عامًا، عامل، إلى محكمة الجنايات لأنه في شهر فبراير 2024 هتك عرض المجني عليها "و. ي" 17 عامًا، طالبة وتعدى عليها على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهم قام بإيهام المجني عليها بالزواج على إثر علاقة عاطفية واقتادها بعيد عن أعين المارة مراودًا إياها عن نفسها حتى تعدى عليها.