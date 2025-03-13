نقل 12 مصابا في انقلاب أتوبيس بالشرقية إلي مستشفي الزوامل

استقبل مستشفي الزوامل منذ قليل، 12 شخصا مصابون بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد إثر وقوع حادث انقلاب أتوبيس 26 راكبا تابع لإحدى الشركات داخل مياه ترعة الإسماعيلية أسفل نزلة الطريق الأوسطي في اتجاه قرية أنشاص بمركز مشتول السوق وجاري عمل الإسعافات اللازمة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية قد تلقت إخطارا يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب أتوبيس 26 راكبا تابع لإحدى الشركات داخل مياه ترعة الإسماعيلية أسفل نزلة الطريق الأوسطي في اتجاه قرية أنشاص بمركز مشتول السوق مما أسفر عن إصابة 12 شخصا بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وعربات الإسعاف وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى الزوامل المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة فيما تم رفع آثار الحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.