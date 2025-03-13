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الجمعة 14 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

محمد سامي ضحية الحلقة الـ13 من برنامج "رامز إيلون مصر"

المخرج محمد سامي
المخرج محمد سامي
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يحل المخرج محمد سامي اليوم الموافق 13 من شهر رمضان ضيفًا مع الفنان رامز جلال في برنامجه الرمضاني "رامز إيلون مصر"، على قناة “MBC مصر”.

يُعرض برنامج "رامز إيلون مصر" 2025، يوميًا بعد المغرب على قناة "MBC مصر"، يواصل جذب الأنظار بمقلب رامز جلال التي تشمل العديد من المشاهير والرياضيين من مصر والوطن العربي.

وقد شهد البرومو الدعائي للبرنامج ظهور بعض الأسماء الكبيرة التي وقع عليها المقلب، مثل الكابتن حسام حسن مدرب المنتخب المصري، الفنان أحمد العوضي، الفنانة فيفي عبده، إلهام شاهين، ولاعب الأهلي إمام عاشور، وغيرهم من النجوم والرياضيين.

تقوم فكرة برنامج "رامز إيلون مصر" على إيهام الضيف بالمشاركة في برنامج تلفزيوني لاكتشاف المواهب العلمية يحمل اسم “جولدن تالنت”، ويضم البرنامج لجنة تحكيم تتكون من الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، ولاعب كرة القدم السعودي محمد نور، والفنان رامز جلال، على أن يحل الضيف كعضو رابع في لجنة التحكيم.

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