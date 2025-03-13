أناب اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الخميس، الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ، باستقبال كيم يونج سفير دولة كوريا الجنوبية بالقاهرة والوفد المرافق خلال زيارته للمحافظة، وذلك بحضور اللواء مجدى الوصيف سكرتير عام المحافظة، ومحمد أنور مدير عام السياحة.

وفى بداية اللقاء، رحب نائب المحافظ بضيف المحافظة، ناقلا له تحيات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والتطلع لمزيد من التعاون المشترك مع بحث أوجه وسبل التعاون فى المجالات المختلفة، مؤكدا على عمق العلاقات بين مصر وكوريا الجنوبية.

من جانبه، أعرب سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة عن شكره وإمتنانه على حفاوة اللقاء وكرم الضيافة وسعادته لزيارة محافظة مطروح وواحة سيوة، مشيدًا بما شاهده بمطروح وسيوة من طبيعة خلابة ومشروعات تنموية عملاقة كالعلمين الجديدة ومشروع الضبعة النووى وازدواج طريق سيوة وميناء جرجوب ومشروع رأس الحكمة الجديد وغيرها ومشيدا بجهود التنمية بمصر ومكانتها الرائدة.

فى نهاية اللقاء، تم تبادل الهدايا التذكارية والكتيبات السياحية، كما أهدى السفير الكوري 120 نسخة من الكتب الثقافية والأدبية الكورية لمكتبة مصر العامة.

نائب محافظ مطروح يستقبل السفير الكوري

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