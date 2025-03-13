الأقصر تعلن الأحوزة العمرانية المعتمدة لتسهيل إجراءات التصالح.. تعرف عليها

أعلنت محافظة الأقصر، اليوم الخميس، الأحوزة العمرانية المعتمدة على مستوى مراكز ومدن المحافظة، بعد موافقة مجلس الوزراء على تحديد الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والتوابع بالأقصر، في ضوء جهود الدولة للارتقاء بالمنظومة العمرانية ووفقاً للتنسيقات ما بين محافظة الأقصر، ووزارة التنمية المحلية، والهيئة العامة للتخطيط العمراني، ووفقاً لتوجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر بضرورة إتاحة كافة المعلومات والبيانات الخاصة بالأحوزة العمرانية المعتمدة على مستوى كافة مراكز ومدن المحافظة.

الأحوزة العمرانية

وكان المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، قد أعلن موافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم 33 المنعقدة بتاريخ 26/2/2025 برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، على تحديد الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن و القرى و التوابع، وذلك إعمالاً لنص المادة 2 / 9 / ج من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

وأوضح المهندس عبد المسيح نبيل مدير إدارة التخطيط العمراني أن محافظة الأقصر تعد من أولى محافظات الجمهورية في اعتماد نطاق التصالح، مما يتيح للمواطنين استكمال كافة إجراءات التصالح طبقاَ للقانون رقم 187 لسنة 2023، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء 1121 لسنة 2024.

وكانت محافظة الأقصر، قد شكلت لجان مختصة لإعداد خرائط حصر الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية والمعتمدة للمدن والقرى والنجوع، وإعداد كشوف الإحداثيات لكامل المحافظة على مستوى كل مركز إداري، وذلك بهدف التسريع من وتيرة أعمال منظومة التصالح والتيسير على المواطنين لإنهاء كافة الإجراءات اللازمة.

وتنشر "البوابة نيوز" تفاصيل الأحوزة العمرانية المعتمدة على مستوى محافظة الأقصر حتى فبراير 2025 على النحو التالى:-

أولًا : الأحوزة المعتمدة بمدينة الأقصر

(نجع عبادي – نجع أبو حسونة – العوابد – الترعة الغربي – الترعة الشرقي – البني الجديد – البني القديم – نجع ريان – نجع غنيم – أحمد عبد العاطي – عطيتو – عماري – دياب – عوض الله الغربي – الساحة –العباليك – العواريين – عوض الله الشرقي – الفاخورة - الدقاديق – العرب – منشتح – البحاروة الشرقي – السوالم – المخرشمين – العتامين – الزناقطة شرق – الزناقطة غرب – العجوز – السمان – الجالس – الطينة – جودة – الحصابل – البحاروة الغربي – الجواهرة – القباح الغربي– العوايدة– نجع سلمان – القباح الشرقي – نجع عرمان – عزبة جزيرة العوامية ( الجولي فيل).)

ثانيًا: الأحوزة العمرانية المعتمدة بمدينة البياضية

الوحدة المحلية البغدادي:- الزحالين غرب (عزبة عبد الحاكم سابقا) – الساحة الرضوانية – النجاجرة قبلي وبحري – المنصورة – طبش.

نجع الروافعة الشرقية:– نجع الدويكات – نجع لوانس – عزبة ناصر الغربية – عزبة ناصر الشرقية – الفخرانية – نجع الخضيرات – عزبة طافورة – الفحاحرة – نجع الزحالين شرق – العطاوين.

الوحدة المحلية الحبيل :- نجع محمد موسى– أبو العربي (العبابدة) – نجع على عوض الله – نجع احمد سليم – نجع قمزو– نجع الحواكم – الحمزية – البدادرة – ابو سلسلة.

الوحدة المحلية الروافعة الغربية :- الفاخورة – سكن الدريسة – المطاعية – نجع عبد الله حسين – مساكن الرى – الجمالين.

ثالثًا: الأحوزة العمرانية المعتمدة بمدينة الزينية

مدينة الزينية قبلي:- نجع نصر الله – الحمادين– جاد الله منصور – السيد عبدالحق – الفيايضة شرق – العوايدة – عبدالنبي –القرعاني– وداعت الله – الصيادين غرب– نجع كريم.

الوحدة المحلية الزينية بحري :- حسن عبدالحميد– الهرامشة – يوسف بخيت – البكورة – باخوم – حسب الله – الساقية – الفارسي– المقيلي – الادريسي – الصفيح القوز.

الوحدة المحلية الصعايدة:- القضمة– نجع عبدالباري – غزالي –المحروسة – النوبة – عفيفي – المرشح– جادو.

الوحدة المحلية المدامود بحري:- نجع جاد الكريم – نجع علي عرنوط– عزبة عبدالله – نجع توفيق– نجع علي عبدالرحيم.

الوحدة المحلية المدامود قبلي :- نجع العمدة – عبيد علي – نجع علي زيدان– نجع احمد ابراهيم – نجع النصارة – نجع محمد عامر – نجع الشاعر– نجع سالم مكي– المدامود العجوز– عبدالرحيم سعيد (الجروات ) –الترعة.

الوحدة المحلية العشي :- نجع الشيخ بخيت (الشيخ نجيب) – عزبة الحمامصة – نجع الناصرية – نجع أحمد عوض– نجع الدار – نجع عبدالقادر– نجع محمد يوسف (محمدعرنوط) – نجع أبوشقير– عزبة ابو عدس– عزبة الغابة – محمد مهدي.

الأحوزة العمرانية المعتمدة بمدينة القرنة

مدينة القرنة:- جزيرة القرنة– حسن فتحي– العمدة جابر – ابوسعيد –عمر– السكاكرة– الرواجح الشرقية.

الوحدة المحلية الاقالتة :- عزبة ضوي– حاجر الاقالتة الشرقي (احمد حسين) – حاجر الاقالتة الغربي (حسن عوض) – نجع عليوه– أبو اليزيد.

الوحدة المحلية الشيخ عامر :- نجع المسيد– عزبة العبادين– طود الشيخ عامر– عزبة الهواشم– اولاد تهامي مصطفى– الفراغلة– الاطرش– أولاد حامد العومي– الأباصيري– الطرمبات– علي دغار– سعدي صابر– ال زغلول– عباس الشيخ– العبادين الشرقية – حازم البدري– مصطفي الناظر – ال غباشي – الهابات.

الوحدة المحلية الضبعية :- سكة الوزن– عزبة السداحي– نجع الفضيلة– عزبة السبيخة– عزبة محور الضبعية– عزبة كوم الضبع – الجسر.

الوحدة المحلية الغربي قامولا :- نجع الهابات– نجع الحساسنة– نجع الجوالس– نجع البركة– ليلة – عباس محمد – سعدالله – حمدالله – حداد – محمد الطيب (العمدة عطية ) –الجبانة.

الوحدة المحلية الملاحة :- نجع القواجين– أولاد عوض (الكلابات) – نجع الزمامي– عبد الباري– عزبة أبوليله– أبووافي– عزبة عبدالهادي– عزبة النديم– عزبة يوسف ابوالحياة– أحمد عبدالمجيد– البحاروة– الفراغلة غرب – حسان (سيد حسان) – سيول أبوالعينين– نجع العيايشة – حبشي – هارون.

الوحدة المحلية سوزان مبارك :- منطقة أبو كلبه– نجع الفرشوطي– نجع عرب العزايزة– عزبة عمران– الروزة– عرب عبس –الرماكية – المائة وعشرون.

الوحدة المحلية قبلي قامولا:- العيايشة– عزبة اولاد حماد (الحج حامد) – عزبة جلال وبلقيس– نجع ساحل العصارة– اولاد محمد محمود العصارة – البحاروة.

الوحدة المحلية البعيرات :- نجع الكوم– كوم لولح– نجع العزوز– عزبة باسيلي– نجع الطود الشرقى– نجع الرزقة الغربية– نجع الجزيرة والحلفاية– خليفة عشري– القمص– ترعة فرحانة– الزرقة الشرقية– الطود الغربي– عزبة ايوب– عزبة علام–عزبة ابو ظلط– عزبة الجرفي– عزبة السكاكرة– عزبة الشعراء– عزبة تفتيش الآثار.

الأحوزة العمرانية المعتمدة بمدينة الطود

الوحدة المحلية الطود غرب:- نجع الشيخ علي– الوابور– الوحدة– الكلاحين– الطويل– العقاربة– كرم الحجة– الدار–الطراخين– الراوي– المستشفي – حسن جلال – ابوعطية – مصطفي العمدة – ابوعودة– الشوالي الولي – حسن عبده الظريف.

الوحدة المحلية العديسات بحري:- العبابده – عزبة أبو خواجة– الهلايل– الضمان– الدباريك– نجع الشيخ سلطان –السوق– المحطة – لبيب – الشيخ عامر.

الوحدة المحلية العديسات قبلي :- عزبة المطاليق– محمد ادم – قباح – نجع خميس– عزبة شكري– الطرش– عزبة مدني– عزبة الجراجوة– عزبة البروج– عزبة الخوالد– عزبة فراج غرب– عزبة النجمة– عزبة السدوسي– عزبة الضوي– عزبة الرواعي– عزبة مصطفى– النصاري – البوادي – الغابات – الشقيرات – سكن الحسين.

الوحدة المحلية المريس:- الجواميس– نجع السكة الحديد– نجع البقاله– العمدة– السيول– حسين عبدالهادي– نجع حماد-الجسر الطالع– عزبة منصور– الحاجر الحراجي– عرب الصعايدة– الكراتية – العنابر – التفتيش– الجوهري– يوسف كمال– الاصلاح الزراعي– الشاطر – جزيرة ارمنت.

الوحدة المحلية منشية النوبة :- الغريباب– الشوشاب– السنبلاب– الانصار– ابوالحمد– ال عتمان – عرب نافع – عرب عبدالمجيد – عارف.

الأحوزة العمرانية المعتمدة بمدينة أرمنت

مدينة أرمنت الحيط :- عزبة المداكير.

الوحدة المحلية الرياينة:- نجع أفلاديوس– نجع الحوزة– نجع الحاج إبراهيم– نجع المطاعنة– نجع المكسر–نجع الحاجر (محمد حمدان) – نجع الجعافرة– عزبة الاصلاح– نجع العامرين– نجع الكولة– عزبة الشئون –الرزقة.

الوحدة المحلية الرزيقات بحري:- عزبة ابو كحول – نجع المضاليم– نجع الخليلى– نجع ابو كليب– نجع حاجر الرزيقات– عزبة الرشاوين– عزبة الفوال– عزبة عرب الجبل– عزبة العبايدة– عزبة سويلم– قرية السيول– عزبة التلاهى– السكة الحديد–عزبة معداوى– السباقات– حجاجي.

الوحدة المحلية الرزيقات قبلي:- عزبة الجمعية الزراعية– نجع ابو بكر – عزبة احمد على ابو ماضى– نجع السقلى– عزبة معوض– عزبة الشاذلى على– نجع اولاد الشيخ– عزبة السيد احمد– عزبة همام كمال الدين–عبداللهي - نجع الشخايرة--عزبة السيول بالشخايرة-عزبة السيول بالجروف- نجع جاد السيد ضاحى-حاضور.

الوحدة المحلية المحاميد بحري:- عزبه احمد مهدى على– عزبه النجار عبد الرحمن– احمد دياب– نجع سعيد - نجع مهدى مكى– عزبه حمدان العرب– عزبه الشحات عبيد– عزبه عبد الله بكرى– نجع عوض نصر الله– نجع أولاد دهمش–عزبة المحطة – نجع شاكر يوسف عبد الكريم– نجع الحاجر بالمحاميد قبلى– نجع اولاد حسن قبلى– نجع الجبل البحرى– نجع البحر الغربى– نجع البحر الشرقى– نجع اولاد دهمش- نجع مكى– نجع الجبل القبلى– مساكن السيول الجديدة– عزبة العرب القبلية– عزبه العرب البحرية– عزبة المشيمة– حاجر الديمقراط.

الوحدة المحلية السلام:- جسر والى فوكس– حاجر ارمنت الحيط الشرقى– حاجر ارمنت الحيط الغربى– جسرالحجر.

الأحوزة العمرانية المعتمدة بمدينة إسنا

الوحدة المحلية الشغب:- نجع أبو زيد– سليمان جاد الله– نجع محمد الأمير– جلال جمعة – نجع منصور معوض – نجع الحاج محمود– نجع مسلم عبد الباري– نجع البعيرات– نجع أبو الحسن النوبى– نجع عبدالغفار السجاجنة شرق مستحدث – نجع عبد الغفار(السجاجنة) – نجع محمد عبد الله– العزب والدريسه – شنودة– نجع خليل قناوي – عزبة عبد القادر عيد (سيد عبدالقادر ) – الكلاحين قبلي – عزبة الكلاحين بحري– نجع الفاخورة (محمد موسي ) – نجع حسن احمد– نجع حجازة– نجع الشهيد – نجع العجمى– نجع طلمبات المعلا المستجد– نجع القضا.

الوحدة المحلية الدير:- نجع الفوال– الدير القديم– عزبة عثمان– نجع الشيخ رزق– عزبة المنشية – نجع رفاعي غرب – عزبة العريج مستحدث –المساكن الشعبية (طريق مصر اسوان) – عزبة الضبع– ابو صالحين– عزبة الطرش– نجع رفاعي– نجع مدرسة الامام علي–عزبة محطة المطاعنة (المطاعنة ) – نجع متولي– عزبة محمد عبد القادر– عزبة محمد جابر– عزبة رسلان-عزبة السيد تقادم– نجع الطوناب– نجع ابو سعيد.

الوحدة المحلية الحلة:- جزيرة الحليلة– نجع الكريمات– الشوراب– المذناب– ابوزيد– المجليه– الدراويش– نجع عزيز–الطوابين– نجع الدريسه– عزبة الشيخ فاضل– جزيرة الحلة– مستعمرة سكن الري (محطة اثنا مستحدث سابقا) – العزبة القبلية والجزيرة القبلية– العزبة الغربية– العزبة الشرقية– نجع العبابدة– الجزيرة بحرية نمرة 1– عزبة ابو عجان مستحدث – مساكن متضررى السيول.

الوحدة المحلية كيمان المطاعنة :- الكوم الأحمر– عزبة أ–عزبة ج– ابو قش – النخيلي – المهدي – الدوزي – العزبة البيضاء بجسر الحجر– التراكي– الهبولي– عزبة البرج– نجع غريب– نجع جريو– سطيح– نجع الحادى– نجع عبيد– عزبة على السيد– قرية 4 مستحدث– جزيرة الشباك والعبل (العبل سابقا) – جزيرة الكارة-جزيرة ابو حيش–جزيرة أبو كراع– الجزيرة العوايد– عزبة عبد الجواد والصالح (جزيرة الصوالح سابقا) – جزيرة امين مكي– جزيرة مكي محمود– عزبة ساحل الطومية بحري– جزيرة الكروم– الجبلين (مكي سالم) – نجع المستعمره– نجع عبد الجواد (ابو حمص ) –الشيخ احود– نجع احمد هلالي – نجع الملكة والملوك– عزبة سعد ابو سليمان (سعد ابو زيد سابقا ) – نجع جدال – نجع الزعيرات–نجع الدهينى– نجع محمدعامر– المزرعه– نجع ادريس– مستعمرة المزرعه.

الوحدة المحلية النجوع بحري:- الفارسية – حمره دوم – عزبة الحضري – عزبة صالح أفندى– نجع أبو جدول – نجع علاء الدين – نجع الحصاوي – نجع ابو زعفه– عزبة أبو جامع وأبو النيل – عزبة الدكر بجوار أبو زعفة.

الوحدة المحلية النمسا:- العنانية – نجع الهوادي – نجع البص (نجع البص سابقا) – الحاج حسن – الأزهر– علي راشد – منصور والزيني – نجع البدرين – نجع المكسر– الكوك – أولاد حامد – أولاد عمر– خرخور– سند– شعيب – الصادق حمدان – نجع النواصر– نجع شحاتة – نجع المعلات – عزبة حنظل (عزبة العرب والمهجرين سابقا ) – المهجرين– عزبة حاجر المساوية.

الوحدة المحلية كومير:- حاجر كومير – غرب الأزهر– نجع رجب – عزبة أحمد منصور– عزبة جرجس بك– نجع العرب– السريب (نجع الريب سابقا) – عزبة على بدر– جع الدقيرة – عزبة الكوبانية – وهبان – الطاحون القديم بالعضايمة.

الوحدة المحلية أصفون:- عزبة شودة التملية سابقًا – عزبة السنترال الجديدة مستحدث – الشئون البحرية (عزبة الوحدة المحلية مستحدثة سابقا) – الحج حسن عبدالله مستحدث – صالح العربي– الثانوية العامة – الميزان – بدر– نجع صلاح أبو الفضل – كوبري الملك – الزمارة – ابو الجونة – ابو قرون – أبوجيرو– جاد الرب – الصاوي مستحدثة – العلاليت –المحطة حلفا – ابوالحمدية – احمد موسي مكي – النخيلي– سالم عوض سليمان– العطلات – ملاحة الحلابى مستحدث – فالحة والحلابي– السنترال الجديد فى أصفون –العساكرة – مرسال– نجع بساتين المطاعنة - تفتيش الإصلاح الزراعي – دير الفاخوري (الشباكية ) الرئيسية 3ع أ سابقا – (الرئيسية 3ع ب سابقا ) قرية توماس ب (الرئيسية 3ع.ب سابقا) – الرئيسية 3ع ج.

الوحدة المحلية توماس وعافية :- عزبة عشماوى – عزبة الزيت – عرفات – العرب بغرب عشماوي.