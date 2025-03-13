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الجمعة 14 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رفع 5800 طن قمامة ومخلفات مبانٍ بالشرقية خلال فبراير 2025

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
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قامت وحدة التدخل السريع بمحافظة الشرقية برفع 5800 طن قمامة ومخلفات مبانٍ خلال شهر فبراير الماضي  من مراكز الزقازيق وأبو حماد  ومنيا القمح بواقع 232 نقلة.

وجاء ذلك اليوم في ضوء توجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية باستمرار شن الحملات المكثفة لرفع القمامة والردش ومخلفات المباني  بجميع مراكز ومدن المحافظة، والتعامل الفوري مع بؤر تجمعات القمامة كافة للحد من انتشارها وتحسين الرؤية البصرية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين ، وحفاظاً على المنظر الجمالي والحضاري لمداخل ومخارج المحافظة.

وأوضح المهندس محمد صلاح المشرف العام على وحدة التدخل السريع بالديوان العام  أن وحدة التدخل السريع قامت برفع 3500 طن قمامة ومخلفات مبانٍ من النقطة الوسيطة بالغار بمركز الزقازيق بواقع 175 نقلة، بالإضافة لرفع 1200 طن قمامة من قرية ميت بشار بمركز منيا القمح  بواقع 48 نقلة، فضلاً عن رفع 1100 طن قمامة من مركز أبوحماد خلال شهر فبراير الماضي، و توصيلها للمدفن الصحي بالخطارة ، وذلك باستخدام 10سيارات (تريلا – نقل – قلاب) و٢ لودر.

الحملات المكثفة المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بمحافظة الشرقية سلامه المواطنين محافظة الشرقية