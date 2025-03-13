ضبط طن ونصف دقيق بلدي مدعم وزيت طعام مجهول المصدر بالشرقية

شكلت حملة تموينية من إدارة تموين كفر صقر برئاسة الدكتور إبراهيم سلام مدير الإدارة وأحمد الشبراوي رئيس الرقابة ومحمد بهلول وعلي كمال المفتشين بالإدارة، للمرور على الأنشطة التجارية، وتنفيذا لتكليفات محافظ الشرقية.

وأسفرت الحملة عن ضبط طن و100 كيلو دقيق بلدي مدعم استخراج 87.5% قبل بيعه بالسوق السوداء، وتم تحرير محضر برقم 2439 جنح كفر صقر.

وباستكمال أعمال الحملة تم ضبط 250 كيلو أسماك مجهولة المصدر، وضبط 150 كيلو زيت طعام مجهول المصدر، كما تم تحرير محضرين لعدم الإعلان عن الأسعار، وتحرير محضر سلع غذائية غير مطابقة للمواصفات بأرقام (2315- 2314- 2313- 2261-2260).

وكلف المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالشرقية بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من التزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.