انطلاق فاعليات "حروف من نور" بقرى حياة كريمة في البحيرة.. صور

شهدت قرية المهدية بمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، اليوم الخميس، انطلاق فعاليات اليوم الأول للتدريب على برنامج "حروف من نور" والذي يهدف إلى رفع جودة الخدمات التعليمية للأطفال، بما يسهم في تطوير مستوى التعليم داخل القرية وتعزيز فرص التعلم للأطفال في بيئة تعليمية متكاملة، تحت رعاية الدكتورة جاكلين عازر محافظ الإقليم، وفي إطار التزام الدولة المصرية بتعزيز الخدمات المقدمة للأطفال وتوفير بيئة آمنة وصحية تدعم نموهم وتطورهم، وضمن مبادرة " قرية كريمة للطفل" والتى تُنفذ تحت مظلة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، للارتقاء بمستوى المعيشة في القرى الأكثر احتياجًا، مع التركيز على توفير بيئة داعمة للأطفال.

وقالت محافظ البحيرة، إن المبادرة تستهدف تدريب 14 متدربًا من المعلمين والمتطوعين، خضعوا لتدريب مكثف على هذا البرنامج، لرفع كفاءتهم فى تقديم كافة الخدمات التعليمية للأطفال بشكل مختلف.

وأكدت المحافظ، أهمية التطوير المستمر للخدمات التعليمية في القرى الأكثر احتياجًا، مشددة على ضرورة دعم المعلمين والمتطوعين لضمان تقديم تعليم متميز للأطفال.

وكما أشارت إلى أن هذا التدريب يأتي ضمن جهود المحافظة لتمكين الأطفال من حقهم في التعليم الجيد، وتوفير بيئة محفزة تعزز استفادتهم القصوى من العملية التعليمية، وذلك في إطار رؤية شاملة لتعزيز التنمية المستدامة.