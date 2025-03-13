محافظ الجيزة يعتمد ترقية 39 معلماً وأخصائيًا

اعتمد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، حركة ترقيات لـ ٣٩ من شاغلي وظائف المعلمين وما يقابلها من وظائف الأخصائيين الاجتماعيين، أعضاء هيئة التدريس بمديرية التربية والتعليم بالجيزة، الذين استوفوا البرامج التدريبية التي تعقدها الأكاديمية المهنية للمعلمين، اللازمة للترقية إلى الوظيفة الأعلى.

جاء ذلك بناءً على القرار الصادر برقم «٨» لسنة ٢٠٢٥، ومذكرة مديرية التربية والتعليم الخاصة باستصدار قرار الترقية اعتبارًا من ١ يناير ٢٠٢٤، لعدد «٣٩» من شاغلي وظائف المعلمين وما يقابلها من وظائف الأخصائيين الاجتماعيين، وذلك من الذين حصلوا على شهادة الصلاحية اللازمة للترقية إلى الوظائف الأعلى.

وجاء قرار محافظ الجيزة في ضوء صدور قرار وزير التربية والتعليم رقم «٨» لسنة ٢٠٢٥ بشأن منح شهادة الصلاحية اللازمة للترقية أو نقل أعضاء هيئة التعليم من الذين استوفوا البرامج التدريبية اللازمة للترقية إلى الوظيفة الأعلى، ومن توفرت فيهم شروط شغل وظائف المعلمين.

كما أكد محافظ الجيزة أن هذه القرارات تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية للارتقاء بالمنظومة التعليمية، ورفع كفاءة المعلمين، والاهتمام بأعضاء هيئة التعليم، والحرص على دعم المعلمين مهنيًا واجتماعيًا.

وشمل قرار محافظ الجيزة صرف بدل الاعتماد المقرر لهم قانونًا، وعلاوة الترقية، وذلك اعتبارًا من أول الشهر التالي لصدور القرار رقم ١٣٣٤ لسنة ٢٠٢٤.