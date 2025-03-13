ads
الجمعة 14 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

اندلاع حريق في لنش سياحي بمرسى علم وإنقاذ الركاب.. صور

احتراق لانش سياحي
احتراق لانش سياحي بمرسي علم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شهدت منطقة بورت غالب بمدينة مرسى علم جنوب محافظة البحر الأحمر، اليوم الخميس، نشوب حريق ضخم في أحد اللنشات السياحية الكبيرة التابعة لإحدى شركات ومراكز الغوص الشهيرة أثناء رسوه بالمارينا.
تلقى مدير أمن البحر الأحمر، اللواء حسن عبدالعزيز، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بنشوب حريق بأحد اللنشات السياحية بمدينة مرسى علم.

 تمكن مرشدو الغواصين والطاقم الذي يعمل على اللنش من إجلاء السائحين من على متن اللنش المحترق سالمين وإخراجهم بأمان.
وكانت السحب الدخانية قد غطت منطقة الحادث والتهم الحريق الجزء الأعلى من اللنش، وجاري التحقيق لمعرفة سبب الحريق.
  تم إخلاء الركاب من للسائحين وطاقم اللنش بنجاح، ولم يتم تسجيل أي إصابات، وتم إخطار الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات اللازمة وكشف أسباب الحادث.

يذكر أن منطقة بورت غالب تقع شمال مدينة مرسىعلم، وتعد من أهم المناطق السياحية في البحر الأحمر، حيث تشتهر برياضة الغوص وتستقطب العديد من السياح من مختلف أنحاء العالم.

FB_IMG_1741865547129
FB_IMG_1741865547129
FB_IMG_1741865534620
FB_IMG_1741865534620
FB_IMG_1741865531704
FB_IMG_1741865531704
التحقيقات إصابات السائحين اللواء حسن عبدالعزيز اندلاع حريق بمدينة مرسى علم