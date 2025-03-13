اندلاع حريق في لنش سياحي بمرسى علم وإنقاذ الركاب.. صور

شهدت منطقة بورت غالب بمدينة مرسى علم جنوب محافظة البحر الأحمر، اليوم الخميس، نشوب حريق ضخم في أحد اللنشات السياحية الكبيرة التابعة لإحدى شركات ومراكز الغوص الشهيرة أثناء رسوه بالمارينا.

تلقى مدير أمن البحر الأحمر، اللواء حسن عبدالعزيز، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بنشوب حريق بأحد اللنشات السياحية بمدينة مرسى علم.

تمكن مرشدو الغواصين والطاقم الذي يعمل على اللنش من إجلاء السائحين من على متن اللنش المحترق سالمين وإخراجهم بأمان.

وكانت السحب الدخانية قد غطت منطقة الحادث والتهم الحريق الجزء الأعلى من اللنش، وجاري التحقيق لمعرفة سبب الحريق.

تم إخلاء الركاب من للسائحين وطاقم اللنش بنجاح، ولم يتم تسجيل أي إصابات، وتم إخطار الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات اللازمة وكشف أسباب الحادث.

يذكر أن منطقة بورت غالب تقع شمال مدينة مرسىعلم، وتعد من أهم المناطق السياحية في البحر الأحمر، حيث تشتهر برياضة الغوص وتستقطب العديد من السياح من مختلف أنحاء العالم.

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