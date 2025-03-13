محافظ البحيرة تتفقد مصانع للغزل والنسيج والزيوت بأبو المطامير.. صور

تفقدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، مصنع لصناعة الغزل والنسيج والتصدير المقام على مساحة 21,000 متر مربع بمركز أبو المطامير في إطار جولتها لمتابعة المشروعات التنموية والإستثمارية بالمحافظة.

وتابعت محافظ البحيرة، جميع مراحل التصنيع، بدءًا من الغزل وحتى إنتاج الخيوط النهائية، ويوفر المصنع حاليًا نحو 500 فرصة عمل، ومن المتوقع أن يصل العدد إلى 1500 فرصة عمل مع الإنتهاء من التوسعات المستقبلية، التي تشمل إضافة مصنع نسيج جديد ضمن المنشأة.

وأكدت جاكلين عازر، على أن المحافظة تتمتع بإمكانات كبيرة ومتنوعة، مما يجعلها واحدة من أكبر المحافظات التي تتمتع بآفاق استثمارية واعدة، بفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي، وبنيتها التحتية الحديثة، ومواردها الطبيعية الغنية.

كما أشارت الدكتورة جاكلين عازر إلى التزام المحافظة بتوفير كافة التسهيلات والموارد اللازمة لدعم وتطوير هذا القطاع الحيوي، وأكدت على أهمية تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق نمو مستدام في هذه الصناعة بما يعود بالنفع على المجتمع والاقتصاد الوطني.

محافظ البحيرة تتفقد المجموعة الاستثمارية لتصنيع البذور بأبو المطامير

وكما تفقدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، عدد من المصانع بمركز ومدينة أبو المطامير، لمتابعة سير العمل بالمشروعات الإنتاجية والتصنيعية التي تساهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد المصري وتوفير فرص عمل للشباب.

واستهلت جولتها بتفقد شركة المجموعة الاستثمارية لتصنيع البذور، المقامة على مساحة 11 فدانًا، والتي توفر 320 فرصة عمل للشباب المحافظة والمناطق المجاورة.

واستمعت محافظ البحيرة، إلى شرح مفصل وعرض تقديمي حول مراحل تصنيع الزيت داخل المصنع، بدءًا من دخول البذور إلى الخطوط الإنتاجية وصولاً إلى إنتاج الزيت، حيث يقوم المصنع بإنتاج ألف طن من الزيوت لتلبية احتياجات السوق المحلي، كما قامت بتفقد جميع مراحل التصنيع، بدءًا من قسم الجودة والغلايات، وصولًا إلى قسم التحضير، للتأكد من سير العمل وفق أعلى المعايير.

وخلال جولتها، أشادت الدكتورة جاكلين عازر بجهود المصنع في تقديم منتجات ذات جودة عالية تلبي احتياجات الأسواق، وأضافت أن المشروع يسهم في دفع حركة التنمية الاقتصادية، مؤكدة على إهتمام الدولة المصرية والقيادة السياسية بدعم الاستثمار، بإعتباره أحد أهم المشروعات لدورها في دفع عجلة الاقتصاد القومي وتوفير فرص عمل مناسبة للشباب.

وأشارت الدكتورة جاكلين عازر أنه عقب عيد الفطر سيتم عقد اجتماع موسع مع جميع المستثمرين في المنطقة، للوقوف على كافة الاحتياجات. وأضافت أنه سيتم إعادة تخطيط المنطقة بالكامل، بهدف الوقوف على كافة احتياجاتها وتلبية متطلبات المستثمرين والشركات القائمة، وذلك في إطار دعم الاستثمار وزيادة القدرة الإنتاجية بما يعزز الاقتصاد المحلي ويوفر المزيد من الفرص الاقتصادية.