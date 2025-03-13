التصريح بدفن جثة شخص سقط من قطار بالقليوبية

صرحت نيابة مركز طوخ بمحافظة القليوبية، بدفن جثة شخص، لقي مصرعه إثر سقوطه من القطار المتجه من الإسكندرية إلى القاهرة، بمنطقة كفر علوان التابعة لدائرة مركز شرطة، وذلك عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وتلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد ورود بلاغ بسقوط شخص من القطار المتجه من الإسكندرية إلى القاهرة، ووفاته على الفور بمنطقة كفر علوان دائرة المركز.

على الفور، انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين سقوط شخص يدعى أحمد حسين محمد حسن، 30 سنة، طوخ، من القطار المتجه من الإسكندرية إلى القاهرة، بمنطقة كفر علوان ووفاته على الفور.

وجرى نقل الجثة لمستشفى قها التخصصي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.