المصري يستكمل تدريباته غدًا استعدادًا لكأس الرابطة

يستكمل الفريق المصري البورسعيدي، تدريباته، غدا الجمعة، وذلك بعد أن منح التونسي أنيس بوجلبان المدير الفني لاعبي الفريق راحة سلبية ليوم واحد اليوم الخميس على أن يستأنف الفريق تدريباته، استعدادًا لمباراته بالجولة الأولى من كأس الرابطة والتي تجمعه بنظيره فريق زد.

وكان قد حسم التعادل السلبي المباراة الأخيرة التي خاضها المصري بمنافسه بيراميدز على استاد السويس في إطار مباريات الجولة الأولى من مرحلة الحسم لبطولة الدوري الممتاز.

ولم يستطع كلا الفريقين في تحقيق التقدم على منافسه خلال مجريات المباراة، ليخسر بيراميدز للمرة الثانية في إحراز التقدم على الفريق البورسعيدي في الدوري الجاري، رغم محاولاته في تسجيل هدف الفوز.

في الوقت ذاته كثف المصري في قوته لتحقيق الفوز على منافسه، وذلك بعد حسمه اللقاء الأول الذي جمعهم بالدور الأول لصالحه بهدف نظيف.