السبت.. بدء الإلزام بالمرحلة السابعة من منظومة الإيصال الإلكتروني

أعلنت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه سيتم بدء الإلزام بالمرحلة الفرعية الأولى من المرحلة السابعة من منظومة الإيصال الإلكتروني اعتبارًا من 15 مارس الجاري، وذلك طبقًا لقرار وزير المالية رقم 38 لسنة 2024 بشأن استراتيجية نشر منظومة الإيصال الإلكتروني، موضحةً أن هذه المرحلة موجهة لإلزام قطاعات الصحة والعناية الشخصية والاتصالات بمناطق القاهرة الكبرى والإسكندرية؛ لاعتماد الإيصال الإلكتروني في بيئة التشغيل الفعلي عن السلع والخدمات المقدمة للمستهلك النهائي.

نوّهت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه يجب على الممولين/المكلفين المخاطبين بالالتزام بالمرحلة الفرعية الأولى من المرحلة السابعة من منظومة الإيصال الإلكتروني التسجيل على البوابة الإلكترونية لبرنامج التحفيز «فاتورتك – حمايتك وجايزتك» بدءًا من التاريخ نفسه، حيث تتضمن المرحلة إلزام 3193 منشأة، مقسمين إلى: «مستشفيات، عيادات، معامل تحاليل، مراكز أشعة، وصيدليات»، مشيرةً إلى أننا اعتمدنا استراتيجية نشر منظومة الإيصال الإلكتروني من خلال 9 مراحل، وفقًا لشرائح الممولين/المكلفين الملزمين بالتطبيق، على أن يتم الانتهاء الكامل من تطبيق المراحل التسع بنهاية العام الميلادي الجاري.

أضافت رشا عبد العال، أن منظومة الإيصال الإلكتروني تهدف إلى إنشاء نظام مركزي إلكتروني يمكِّن مصلحة الضرائب المصرية من متابعة جميع التعاملات التجارية، عن طريق التكامل الإلكتروني مع أنظمة الحسابات وأجهزة نقاط البيع (POS) لدى التجار ومقدمي الخدمات، على نحو يعزز من تحقيق من العدالة الضريبية، ويضمن الأمان للممولين/المكلفين، ويحمي حقوق المستهلكين.

لمعرفة كافة المعلومات والإرشادات للتعامل مع المنظومة من خلال الرابط: https://www.eta.gov.eg/ar/content/e-receipt-services

للاستفسارات من خلال مركز الاتصالات المتكامل على الخط الساخن 16395.