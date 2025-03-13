وصول دفعة جديدة من مصابي غزة عبر معبر رفح للعلاج بالمستشفيات المصرية

شهد معبر رفح بين مصر وقطاع غزة، اليوم الخميس، دخول الدفعة الـ38 من المصابين والمرضى الفلسطينيين الذين يتم استقبالهم لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية.

وذكرت مصادر في المعبر أنه تم وصول 36 مصابًا وجريحًا ومريضًا، برفقة 41 مرافقًا فلسطينيًا. وتواصل الفرق الطبية المصرية استعداداتها القصوى لاستقبال المزيد من المصابين المقرر دخولهم ضمن هذه الدفعة، وذلك في إطار الجهود الإنسانية المستمرة التي تبذلها مصر لدعم الشعب الفلسطيني.

وبمجرد وصول المصابين إلى الجانب المصري من المعبر، تم نقلهم عبر سيارات الإسعاف المجهزة إلى مستشفى العريش العام، حيث خضعوا للفحوصات الطبية الأولية لتقييم حالاتهم الصحية.

تأتي هذه الجهود في إطار توجيهات القيادة السياسية المصرية بتقديم الدعم الكامل للجرحى الفلسطينيين وتسهيل علاجهم في مصر.

من جهته، أكد اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، أن المحافظة تواصل تقديم كافة التسهيلات لاستقبال الجرحى الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن مستشفيات شمال سيناء قد تم تعزيزها بالكادر الطبي المتخصص والأجهزة الطبية الحديثة لضمان تقديم أفضل الخدمات العلاجية. كما أضاف أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين الجهات المعنية لضمان سرعة نقل المصابين إلى المستشفيات التي تناسب حالاتهم.

ومنذ بداية الأزمة، استقبلت مصر العديد من المصابين الفلسطينيين، حيث تم علاجهم في مستشفيات العريش والإسماعيلية والقاهرة، وسط رعاية طبية متكاملة تهدف إلى إنقاذ الأرواح والتخفيف من معاناة الجرحى وأسرهم.