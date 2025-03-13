غدًا.. انطلاق 5 مباريات قوية بدوري الكرة النسائية

تنطلق الجولة الثالثة من دوري الكرة النسائية "بطولة حسم اللقب" غدا الجمعة الموافق الرابع عشر من مارس الجاري.

وتتضمن الجولة 5 مباريات قوية ضمن منافسات دوري الكرة النسائية، على أن تنطلق المباريات في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

مباريات دوري الكرة النسائية

وتتضمن الجولة مواجهة فريق الأهلي لنظيره وادي دجلة على ملعب الاهلي بالتجمع، فيما يلتقي زد وفريق المعادي واليخت على ملعب زد بالتجمع الخامس، كما يتنافس الزمالك مع نظيره مودرن سبورت على ملعب المدينة الشبابية بالاسمرات.

كما يواجه المقاولون العرب فريق بيراميدز على ملاعب فرعي الدفاع الجوي، وأخيرا يلتقي مسار بنظيره البنك الأهلي على ملعب رايت تو دريم.

جاء ترتيب الفرق في دوري الكرة النسائية:

مسار 52 نقطة

الأهلي 51 نقطة

وادي دجلة 44 نقطة

الزمالك 43 نقطة

البنك الأهلي 32 نقطة

زد 29 نقطة

المقاولون العرب 23 نقطة.