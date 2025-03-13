تحقيقات موسعة في الاتهامات المتبادلة بين عمرو السولية وآخر بالسب والقذف

فتحت نيابة مدينة نصر تحقيقات موسعة في الاتهامات المتبادلة بين عمرو السولية لاعب النادي الأهلي وأحد الأعضاء والذين يتهمان بعضهما البعض بالسب والقذف.

وأمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة لكشف ملابسات الواقعة

وتبين من التحريات الاولية انه عقب صدور قرار النادي بعدم خوض مباراة القمة مع الزمالك واثناء خروج فريق النادي الأهلي من البوابة نشبت مشادة كلامية وسباب وتعالت الأصوات

وأضافت التحريات، أن مشادة كلامية نشبت بين عمرو السولية وأحد اعضاء النادي الاهلي بسبب اعتراض الأخير علي عدم خوض المباراة

كان عمرو السولية، لاعب النادي الأهلي، حرر محضرا بقسم شرطة ثالث مدينة نصر اتهم فيه عضوا بالنادي الأهلي بفرع مدينة نصر بالتعدي عليه بالسب والقذف بألفاظ خادشة أثناء مغادرة النادي

وكان قسم شرطة مدينة نصر ثالث قد تلقى بلاغا من مواطن يتهم فيه عمرو السولية لاعب النادي الأهلي، بالتعدى عليه والسب والقذف داخل فرع نادي الأهلي بمدينة نصر.

وأضاف المواطن في بلاغه، أنه أثناء معاتبته لعمرو السولية بسبب انسحابهم من مواجهة الزمالك فى مباراة القمة باستاد القاهرة، قام اللاعب بسبه وقذفه والتعدي عليه.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.