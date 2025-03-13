بسبب الألعاب النارية.. ضبط المتهم في احتراق سيارة ببنها

كشفت أجهزة الأمن بالقليوبية، ملابسات ما تم نشره على المواقع الإخبارية بشأن احتراق سيارة بسبب ألعاب نارية بالقليوبية وضبط مرتكب الواقعة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 5 مارس الجارى، تبلغ لقسم شرطة أول بنها بالقليوبية من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم بتضرره من مالك محل دواجن مقيم بذات الدائرة لقيامه باللهو بالألعاب النارية بشرفة مسكنه وسقوط إحداها على سيارته أثناء تواجدها أسفل العقار محل سكنه.

وأسفر الحريق عن احتراق السيارة بالكامل، وجرى ضبط المشكو في حقه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة دون قصد، كما جرى ضبط القائم على بيع تلك الألعاب النارية وبحوزته 12 كرتونة ألعاب نارية مختلفة الأنواع.