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الجمعة 14 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إصابة 11 شخصًا في تصادم أتوبيس بسيارة نقل بطريق الأحياء بالغردقة.. صور

صور من الحادث
صور من الحادث
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شهدت طريق الأحياء شمال مدينة الغردقة، بمدينة الغردقة صباح اليوم حادث تصادم مروع بين أتوبيس نقل داخلي وسيارة نقل، أسفر عن إصابة 11 شخصًا بإصابات متفرقة.

 تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا بالحادث، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث،  تبين من المعاينة الأولية أن الأتوبيس اصطدم بسيارة النقل من الامام.

تم الدفع باثنين عشر سيارة إسعاف الي مكان البلاغ وجاري نقل المصابين إلى مستشفى الغردقة العام لتلقي العلاج اللازم.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة.
وجاري تم رفع حطام الحادث من الطريق لتسيير حركة المرور.

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