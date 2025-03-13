ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 5 سفن، بينما غادرت 5 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 34 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 33851 طنا شملت 12688 طن يوريا، و3000 طن أسمنت معبأ، و18163 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 35303 طن شملت 6000 طن ذرة، و6108 طن قمح، و995 طن خشب زان، و5521 طن حديد، و12496 طن خردة، و440 طن ابلاكاش و2050 طن بازلاء، و5471 رأس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 1693 طن.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1550 حاوية مكافئة والحاويات الواردة 600 حاوية مكافئة في حين بلغت عدد الحاويات الترانزيت 1839 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 138598 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 62628 طنًا.

كما غادر قطار بعد تفريغ 50 حاوية 20 قدم قادم من السخنة، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 5848 حركة.

كما وقّعت هيئة ميناء دمياط وشركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة إحدى الشركات التابعة للمقاولين العرب، عقدًا تلتزم به الشركة بتقديم خدمات بيئية متكاملة لميناء دمياط، حيث قام بالتوقيع اللواء بحري طارق عدلي عبدالله رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، وحسام الدين إمام رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة نهضة مصر.

جاءت مراسم التوقيع بحضور اللواء بحري أحمد حمدي عبدالعزيز، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة للتشغيل وعدد من قيادات الجانبين.

ويهدف هذا العقد إلى تقديم شركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة حلول بيئية متطورة تشمل التعامل مع المخلفات.