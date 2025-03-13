محافظ أسوان يتابع تقديم الخدمات الطبية بوحدة طب أسرة الجعافرة.. صور

تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، وحدة طب أسرة الجعافرة بمركز دراو والتابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية.

محافظ أسوان يطمئن على تقديم الخدمات الطبية بوحدة طب أسرة الجعافرة بدراو

وخلال جولته داخل العيادات المختلفة بالوحدة برفقة النائب خالد العوني، عضو مجلس الشيوخ، والدكتور محمد عبد الهادي، مدير فرع الهيئة، وعادل مرغني نائب رئيس مركز ومدينة دراو، والدكتور عبد الرحيم بسطاوي مدير الوحدة، فضلا عن القيادات التنفيذية، حيث اطمأن الدكتور إسماعيل كمال من المواطنين الذين التقى بهم على مستوى الخدمات الطبية المقدمة لهم بالجودة العالية المطلوبة.

11 مستشفى و112 مركزا طبيا ووحدة صحية جاهزة للتطبيق الفعلي لمنظومة التأمين الصحى الشامل

وأكد محافظ أسوان على أن الزيارات الميدانية للمنشآت الصحية بمختلف المدن والمراكز نلمس فيها على أرض الواقع بتحويلها لصروح جمالية متكاملة الخدمات والمرافق بالجودة العالية للمواطن الأسواني، والتي يتم استكمال الأعمال ببعض منها لتصبح 11 مستشفى و112 مركزا طبيا ووحدة صحية جاهزة للتطبيق الفعلي لمنظومة التأمين الصحى الشامل تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

تجدر الإشارة إلى أن وحدة طب أسرة الجعافرة تساهم في تقديم الخدمة الطبية والعلاجية على أيدى فريق الأطباء والتمريض والفنيين والعاملين والإداريين، وذلك في تخصصات طب الأسرة والأسنان والاستقبال والطوارئ وتنظيم الأسرة والتطعيمات لـ 21 ألف و987 نسمة.

ووصل عدد الملفات العائلية التي تم تسجيلها للمواطنين إلى 3367 ملفا، وعدد الملفات الفردية وصل إلى 13 ألفا و905 ملفات، وإجمالي التردد الشهري بلغ 2357 حالة، وتضم الوحدة أيضا الصيدلية ومعامل التحاليل.

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