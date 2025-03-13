ارتفاع إجمالي عدد شهداء عدوان الاحتلال على غزة إلى 48,524 شهيدًا

أعلنت مصادر طبية فلسطينية، اليوم الخميس، ارتفاع إجمالي عدد شهداء عدوان الاحتلال الإسرائيلي علي قطاع غزة إلى 48,524 شهيدًا، معظمهم من الأطفال والنساء، منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر 2023، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية اليوم الخميس.

وقالت المصادر نفسها، أن إجمالي عدد المصابين ارتفع إلى 111,955 مصابا، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

ولفتت المصادر إلى أنه وصل إلى مستشفيات القطاع 9 شهداء، منهم 7 شهداء انتشلت جثامينهم، وشهيدان جديدان، و14 مصابا في الـ24 ساعة الماضية.