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الجمعة 14 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ أسوان يتفقد منظومة العمل بالمركز التكنولوجي لمدينة دراو.. صور

محافظ أسوان يتفقد
محافظ أسوان يتفقد منظومة العمل بالمركز التكنولوجى بدراو
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تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان منظومة العمل بالمركز التكنولوجي لمدينة دراو حيث تابع المحافظ أسلوب تقدم المواطنين لإنهاء إجراءات التقنين، وأيضا التصالح في مخالفات البناء طبقا لقانون 187 لسنة 2023 تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

محافظ أسوان يتفقد منظومة العمل بالمركز التكنولوجى لمدينة دراو 

وخلال جولته لمنابعة آلية تقديم الخدمات المختلفة للمواطنين برفقة القيادات البرلمانية والتنفيذية، اطمأن الدكتور إسماعيل كمال من المواطنين على الخدمات والتسهيلات المقدمة لهم، وتذليل أي عقبات أمامهم لإنهاء الإجراءات المتعلقة بالتصالح في مخالفات البناء.

سرعة إنهاء إجراءات التصالح والتقنين والمعاملات المتنوعة

وأكد محافظ أسوان على أنه تم تكليف العاملين بمنظومة التقديم بالمحليات بتسخير كافة الإمكانيات والتسهيل على المواطنين، وتعريفهم بالأوراق والمستندات المطلوبة لنهو ملفاتهم فى سهولة ويسر، وسرعة الإنتهاء من إجراءات التقنين والتصالح والمعاملات المتنوعة في أقرب وقت ممكن.

وحرص المحافظ على الاستماع لمطالب واحتياجات المواطنين، موجها المسؤولين بسرعة التدخل ووضع الحلول الفورية لتلبيتها وفقا للإمكانيات المتاحة.

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المركز التكنولوجي مدينة دراو إجراءات التقنين مخالفات البناء محافظ أسوان