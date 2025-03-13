محافظ المنوفية يلتقي طالب "مريض سرطان" تلبية لرغبته وطالبة دمج تهديه "بورتريه"

التقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اليوم الخميس، في لفته طيبة واستجابة فورية لرغبتهم، طالب بمدرسة الإيمان الابتدائية الحديثة بأشمون "مريض سرطان"، وطالبة دمج من ذوي القدرات الإبداعية بمدرسة الثانوية التجارية المتقدمة بشبين الكوم، بحضور الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم، أسر الطلاب .

وخلال اللقاء أجرى محافظ المنوفية حواراً أبوياً مع أبنائه للتعرف على طموحاتهم ومستقبلهم التعليمي ، مقدماً دعماً مالياً تشجيعاً لهم ولمساعدتهم في تلبية متطلباتهم مؤكداً على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الشاملة لذوى الظروف الإنسانية والأسر الأولى بالرعاية من أبناء المحافظة .

وفي نهاية اللقاء، أهدت الطالبة محافظ المنوفية "بورتريه" بصورته الشخصية كهدية تذكارية تقديرًا لجهوده المبذولة وحرصه المستمر في تقديم يد العون لأبنائه خاصة ذوي الظروف الصحية الصعبة ، مقدمين له الشكر على تلك اللفتة الطيبة ولقائه بهم وحرصه واهتمامه بالتواصل الدائم والمباشر معهم لتلبية مطالبهم والوقوف بجانبهم وتقديم يد العون لهم.