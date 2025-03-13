كيف يمكن التغلب على العطش في رمضان؟.. حقائق مذهلة

يعاني بعض الصائمين في نهار شهر رمضان الكريم من الشعور الشديد بالعطش، ولعل ذلك بسبب اتباع العادات الغذائية الخاطئة.



نستعرض في التقرير التالي أهم النصائح التي يجب اتباعها لتجنب العطش طبقا لما ينصح به خبراء التغذية.



أولا: ينصح تجنب الإفراط في تناول الكافين، سواء القهوة أو الشاي، ذلك لأنه في الإفراط به شعورًا بالجفاف الذي يزيد الشعور بالعطش.



ثانيا: يجب التقليل من شرب الكاكاو الساخن ومشروبات الطاقة، والعصائر الغنية بالسكريات؛ خاصة بفترة السحور، وينصح بتناول في تلك الأثناء كبديل عنها الشاي الأخضر والعصائر الطبيعية؛ مثل عصير التوت البري، ذلك لأنه يمد الجسم بالفيتامينات اللازمة التي تساهم بدورها في التقليل من الشعور بالعطش.



كما ينصح “ خبراء التغذية" تجنبا للشعور بالعطش الشديد بتناول الخضروات والفواكه أثناء السحور مثل" البرتقال والبطيخ"، فضلا عن تناول الخيار والخس والإكثار منها لما لها من فوائد تساهم بدورها في التقليل من الشعور بالعطش.

ويوصي أيضا خبراء التغذية تجنب الأطعمة التي تحتوي علي" التوابل واللحوم الجاهزة والمعلبة والمصنعة في السحور، ذلك لاحتوائها على نسب مرتفعة من الصوديوم التي بدورها تساهم بخلل في سوائل الجسم التي تزيد الشعور بالعطش.



كما ينصح الأطباء بشرب كميات كافيه من الماء ما بين الإفطار والسحور، مع عدم المبالغة بشرب الماء حتى لا تسبب مشكلات بالهضم والكلى.