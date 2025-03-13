محافظ بني سويف يضع أكليل الزهور على النُصُب التذكاري لشهداء الوطن

قام الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بوضع إكليل الزهور على النُصُب التذكاري لشهداء الوطن من القوات المسلحة والشرطة، بحديقة الشلال بمدينة بني سويف وذلك في إطار فعاليات احتفال بني سويف بعيدها القومي مارس 2025، والذي تحتفل به المحافظة سنويا في شهر مارس،إحياء لذكرى مشاركة أبناء بني سويف في ثورة 1919 "بقيادة الزعيم الراحل سعد زغلول "ضد الاحتلال الإنجليزي "حينذاك".

وشهدت مراسم وضع إكليل الزهور بحديقة الشلال بمدينة بني سويف ، حضور كل من :السيد "بلال حبش" نائب المحافظ، اللواء أسامة جمعة مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، اللواء حازم عزت السكرتير العام، اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، العميد محمد برعي عبد المجيد المستشار العسكري للمحافظة، أحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ، الدكتور محمد جبر معاون المحافظ، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية ورجال الدين الإسلامي والمسيحي.

وعقب الانتهاء من المراسم، قرأ محافظ بني سويف ومرافقوه الفاتحة ترحماً على شهداء الواجب من أبناء مصر المخلصين على مر العصور، ثم أداء سلام الشهيد والنشيد الوطنى بمصاحبة عزف الموسيقات النحاسية؛ حيث صافح المحافظ الحضور، موجها لهم التهنئة ولكافة أبناء وأهالي وقيادات بني سويف بهذه المناسبة، متمنيا أن يكون شعب بني سويف كعادته دائما ساعدًا قويا للدولة في بناء مصر الجديدة واستكمال مسيرة التنمية الذي بدأته الدولة خلال السنوات العشر الماضية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وبيّن المحافظ مكانة تلك المناسبة، والتي تجسد بطولة أبناء بني سويف، وكفاحهم المشرف والتاريخي في فترة عانى فيها الوطن من الاحتلال؛ حيث برهن أبناء بني سويف على الوطنية والتوحد خلف زعاماتهم وقادتهم التاريخية في مواجهة المحتل، باعتبارهم جزء أصيل من تاريخ كفاح الشعب المصري ، لاسيما وأن هذه المناسبة تتزامن مع حدث وطني آخر له مكانته في قلوب ووجدان الشعب المصري عامة وقواتنا المسلحة على وجه الخصوص ، وهو "يوم الشهيد" ذكرى استشهاد البطل الفريق عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة وسط جنوده أثناء تفقده الخطوط الأمامية للجبهة إبان حرف الاستنزاف عام 1969.

وكانت المحافظة قد أعدت برنامجًا للاحتفال بهذه المناسبة السنوية،تضمنت بعض الفعاليات، بدأت بتنظيم احتفالية كبرى"نهاية فبراير الماضي" بالاستاد الرياضي بنادي سيتي كلوب، شملت عروض فنية ورياضية وثقافية وعرض مجسمات لأشهر المعالم التي تشتهر بها مراكز المحافظة، وفيلم وثائقي عن إنجازات الدولة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي،بجانب نقل شعائر صلاة الجمعة الماضية من مسجد عمر بن عبد العزيز عبر التليفزيون والإذاعة المصرية ، فضلا عن إعداد برنامج لافتتاح حزمة من المشروعات بمراكز المحافظة في مختلف القطاعات والمرافق الحيوية، والذي بدأ بمركزي الفشن وسمسطا، وتُستكمل تباعاً بباقي المراكز خلال الأسابيع القليلة المُقبلة.