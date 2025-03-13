ضبط تشكيل عصابى بتهمة ترويج سبائك ذهبية مقلدة تحمل علامة تجارية بمدينة نصر

نجح رجال مباحث القاهرة فى ضبط تشكيل عصابى لقيامه بترويج سبائك ذهبية مقلدة تحمل علامة تجارية بمدينة نصر.



تلقى قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة بلاغا من مالك محل مصوغات ، كائن بدائرة القسم بقيام سيدتين وبرفقتهما سائق بعرض (سبيكتين وعدد من المشغولات الذهبية) مقلدين للبيع.

وبالإنتقال والفحص تم ضبطهم (ربتى منزل، سائق "لإثنين منهم معلومات جنائية") وبحوزتهم (6 سبائك ذهبية "مقلدة" تحمل إحدى العلامات التجارية – 15 غويشة ذهب "مقلدين" – مبلغ مالى).. وبمواجهتهم إعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب جرائم النصب على المواطنين من خلال بيع الذهب والسبائك المقلدة، وتحصلهم عليها من إحدى الورش بمنطقة الصاغة.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف الورشة المشار إليها وضبط (المالك وعاملَين "لإثنين منهم معلومات جنائية").. وعُثر بداخل الورشة على (350 سبيكة نحاس مطلية بالذهب – 300 غلاف أصلى فارغ لسبائك بعلامات تجارية مقلدة – 15سبيكة مغلفة مقلدة - 100 قطعة نحاس على شكل الجنيه الذهبى – خامات ومعدات التصنيع).

وبمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بإستبدال السبائك الأصلية بأخرى مقلدة مصنوعة من النحاس عقب طلائها بماء الذهب ، وإستخدام أغلفة السبائك الأصلية المدون عليها "باركود" وبيعها من خلال المتهمين السابق ضبطهم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.