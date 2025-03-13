طلاب جامعة بني سويف يشاركون في ملتقى "إدراك"  بمعهد إعداد القادة

شارك وفد من طلاب جامعة بني سويف، في ملتقى "إدراك" للقاءات الحوارية لطلاب الجامعات والمعاهد المصرية والذي ينظمه معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تحت رعاية الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف.

وتأتي هذه الفعالية تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور كريم همام، مدير المعهد، في إطار حرص الوزارة على بناء وعي الطلاب وتعزيز ثقافة الحوار والانتماء الوطني خلال الفترة من 10 إلى 13 مارس الجاري، وجاءت مشاركة الطلاب تحت إشراف الكابتن محمد فاروق مدير عام رعاية الشباب بالجامعة.

وأوضح رئيس الجامعة، أن الملتقى تضمن جلسه حوارية متميزة حول "الأمن القومي المصري وارتباطه بالقضايا المجتمعية المختلفة" بحضور نخبة متميزة من الخبراء والمتخصصين في مجالات التعليم، الإعلام، الفنون، التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والإدارة الاستراتيجية والعسكرية، الذين أكدوا على ضرورة تضافر الجهود بين مختلف القطاعات لتعزيز الأمن القومي والاستقرار الوطني في مصر، كما شمل اللقاء أنشطة رياضية وأنشطة ثقافية و أنشطة ترفيهية.