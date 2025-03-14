أحمد العدوي.. عازف وملحن يبدع في حفلات رمضان

فنان متميز، عندما تستمع إلى عزفه على آلة الأورج، ينقلك إلى عالم سحري من زمن الفن الجميل، إنه العازف والملحن أحمد العدوي.



«العدوي» قال في تصريحات خاصة، إنه يعزف على الأورج، والعود، موضحا أنه تخرج من المعهد العالي للموسيقى العربي بمدينة المنصورة، وعشقه للموسيقي بدأ منذ الصغر، وبد أ بالعزف والغناء خلال الدراسه في المدرسة، وشارك في النشاط الموسيقي والمسرحي.

وأضاف أن عشقه للموسيقى، جعله حربص علي تطوير موهبته فالتحق بمعهد الموسيقى العربية، وشارك بالعزف في جميع حفلات المعهد، وعزف لمختلف المطربين من خلال الحفلات والمناسبات الوطنية، عن طريق جمعيات خيرية.



وأوضح أنه شارك في حفلات مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، وحفلات مديرية الثقافه بالمنصورة، وإحياء ليالي رمضان الثقافية، كما شارك من خلال فرقة أخرى في حفلات أضواء المدينه وحفلات التليفزيون، مع عدة مطربين.



وأشار إلى أنه مارس هواية التلحين من خلال مشاركته في الفرقة الموسيقية، ولحن مختلف الأغاني، منها الاجتماعية والدرامية، وشارك في مسرحيات نشاط جامعي وخاصه جامعه المنصوره وتعاون بين مع مخرجين كبار، كما شارك في حفلات في الدول العربيه مع مطربين كبار.

ولفت إلى أنه تأثر بكبار الملحنين ومنهم الموجي وبليغ والرحابنة، ومثله الأعلى الموسيقار عمار الشريعي، وأنه يحلم بمثيل مصر عالميا.

