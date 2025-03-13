موجة حارة تضرب البلاد اليوم.. تصل ذروتها أيام الأحد والإثنين.. خبراء يوضحون أسباب هذه الموجة.. ويحذرون من التعرض لأشعة الشمس

موجة حارة تضرب البلاد، اليوم الخميس، حيث توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار ارتفاع درجات الحرارة وتأثير هذه الموجة على معظم أنحاء البلاد.

حالة الطقس اليوم الخميس

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها، إن طقس اليوم الخميس حار نهارًا، مائل للبرودة ليلاً، وفي الصباح الباكر، مع استمرار تأثير الشبورة المائية على بعض المناطق خلال فترة الصباح الباكر، خاصة من الساعة 3 حتى 8 صباحًا.

شبورة مائية ونشاط الرياح

كما حذرت الهيئة، من تكون الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

ذروة الموجة الحارة

من المتوقع، أن تكون ذروة الموجة الحارة أيام الأحد والاثنين والثلاثاء المقبلين، وتُسجل درجة الحرارة 32 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، فيما تصل إلى 36 درجة جنوب البلاد.

شددت الأرصاد الجوية، على ضرورة عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، وارتداء ملابس مناسبة، حيث يكون الطقس حار نهارًا لكنه يميل للبرودة خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، واتجاه الرياح جنوبية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر واتجاه والرياح: شمالية غربية: شمالية شرقية.

درجات الحرارة اليوم الخميس

تصل درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس، على القاهرة العظمى 31 درجة، الصغرى 19.

ارتفاع درجات الحرارة

بدورها، تقول الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد اليوم ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة على معظم المحافظات، كتمهيد لموجة حارة متوقع أن تؤثر على أغلب المناطق، وذلك نتيجة تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية قادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية.

كتل هوائية صحراوية

أوضحت "الدكتورة منار"، أن هذه الكتل الهوائية الصحراوية تسببت في ارتفاع درجات الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى بنحو 5 إلى 6 درجات مئوية عن المعدلات الطبيعية، مشيرة إلى أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة في القاهرة اليوم الخميس هي 31 درجة مئوية، مع احتمالية تجاوز هذه الدرجات في بداية الأسبوع المقبل.

تأثيرات الكتل الهوائية الصحراوية

تابعت، أن هذه الكتل الهوائية عالية الحرارة، بجانب تأثير طبقات الجو العليا، تمدد مرتفعًا جويًا يساعد على زيادة سطوع أشعة الشمس بشكل مكثف في الأجواء المشمسة، مما يعزز من ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير في معظم المناطق، وهو ما يستدعي أخذ الحيطة والحذر من التأثيرات المحتملة لهذه الظروف الجوية.

تحذيرات من التعرض لأشعة الشمس

دعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين إلى ضرورة الحذر من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة، وعدم تخفيف الملابس بشكل مبالغ فيه حتى مع ارتفاع درجات الحرارة، خاصة في ظل زيادة فترات سطوع الشمس.

كما يوضح الدكتور علي قطب، رئيس هيئة الأرصاد الجوية سابقًا، إن البلاد تشهد اليوم موجه حارة على أغلب الأنحاء، حيث أن الطقس حار نهارا مائل للبرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، وتصل درجات الحرارة لـ 31 درجة مئوية.

ناشد "قطب"، في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، المواطنين بضرورة متابعة حالة الطقس يوميًا، حيث تقوم هيئة الأرصاد باستطلاع الطقس على مدار الأسبوع من خلال الاستعانة بصور الأقمار الصناعية والخرائط، وارتداء الملابس المناسبة وعدم التعرض لأشعة الشمس.