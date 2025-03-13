الخارجية الأمريكية: نشجع الأطراف كافة على تمديد المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة

قال متحدث الخارجية الأمريكية سامويل وربيرج، إننا نشجع الأطراف كافة على تمديد المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة، داعيًا إلى إدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأضاف وربيرج، في تصريحات خاصة للقاهرة الإخبارية، أن هناك إشارات إلى أن حركة حماس تقوم بالمفاوضات بشكل جدي، لافتا إلى أن هناك إشارات إيجابية فيما يتعلق بتمديد المرحلة الأولى من اتفاق غزة والانتقال إلى المرحلة الثانية.

وأوضح، أن الولايات المتحدة تدعم استمرار اتفاق غزة وسنستخدم الضغط على الأطراف للحفاظ على الصفقة، مضيفا "لا نريد استئناف الأعمال القتالية في قطاع غزة".

وتابع، أن المدنيين الفلسطينيين يتحملون عبء المعاناة الإنسانية في غزة، داعيًا إلى استمرار اتفاق غزة لإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.