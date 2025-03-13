ads
الجمعة 14 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

نياحة راهب من دير "آڤا ڤيني" بملوي

الراهب المتنيح
الراهب المتنيح
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

توفى الراهب أبرآم آڤا ڤيني الراهب بدير القديس آڤاڤيني المتوحد بالجبل الغربي بملوي، عن عمر قارب ٤٧ سنة، بعد حياة رهبانية امتدت لحوالي ١٣ سنة.

ولد الأب المتنيح عام ١٩٧٨، وانضم إلى الدير عام ٢٠٠٢ وترهب فيه عام ٢٠١٢

وأقيم في التاسعة من صباح اليوم القداس الإلهي بحضور جثمانه الطاهر، بينما تقام صلوات التجنيز الساعة ١٢ ظهرًا.

قداسة البابا تواضروس الثاني يتقدم بخالص العزاء لنيافة الأنبا ديمتريوس مطران ملوي ورئيس دير القديس آڤا ڤيني ولمجمع رهبان الدير في نياحة الأب المبارك الراهب أبرآم آڤا ڤيني ويلتمس عزاءً لأسرته المباركة، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث في مجمع الأبكار.

البابا تواضروس الثاني القداس الألهي البابا الانبا ديمتريوس رهبان الدير