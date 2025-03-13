“الزراعة” تدعم مزارعي النوبارية بالإرشادات الفنية و60 حقلًا إرشاديًا لمحصول القمح

قامت الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة، بالتعاون مع الجهات المختلفة لتخطيط وتنفيذ برامج إرشادية تهدف الي إحداث التنمية الزراعية المستدامة بمحافظة البحيرة وبالتعاون مع الحملة القومية لمحصول القمح للموسم الحالي تم تنفيذ 60 حقلا ارشاديا بمساحة 60 فدانا وتم تقديم التقاوي مجاناً للمزارعين كخدمة ارشادية، كما تم تنفيذ 9 ندوات ارشادية.

أما بالنسبة لمحصول بنجر السكر فقد تم تنفيذ 5 أيام حقل بالتعاون مع معهد بحوث المحاصيل السكرية، وتم تنفيذ يوم ندوة ارشادية عن الامراض المشتركة بين الحيوان والانسان.

وبالنسبة للكثيف المحصولي فقد تم تنفيذ 2 يوم حقل، وتم تنفيذ 2 يوم حقل ارشادي تحميل فول علي طماطم بالتعاون مع قسم التكثيف المحصولي معهد بحوث المحاصيل الحقلية، وتم تنفيذ 2 ندوة ارشادية عن مكافحة الحشائش، اما بالنسبة لمحصول البصل فقد تم تنفيذ 2 يوم حقل.

اما بالنسبة لمحصول الكتان مساحة الحقل الارشادي 12 حقلا ارشاديا حيث تم تنفيذ " 2 " يوم حقل بالتعاون معهد بحوث القطن والالياف، ومن اهم زراعة المحاصيل الشتوية التي تم زراعتها بمحافظة النوبارية محصول القمح بمساحة 135474 فدانا ومحصول الفول بمساحة 36000 فدان ومحصول البرسيم بمساحة 50000 فدان ومحصول الشعير بمساحة 3250 فدانا ومحصول بنجر السكر بمساحة 70211 فدانا ومحصول البصل بمساحة 22230 فدانا ومحصول الثوم بمساحة 6500 فدان ومحصول الكتان 11000 فدان.

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