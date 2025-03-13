"سي.إن.إن.": استئناف كامل لتبادل المعلومات الاستخباراتية والأسلحة بين أمريكا وأوكرانيا

كشفت شبكة "سي.إن.إن." الأمريكية، أمس الأربعاء، عن استئناف تبادل المعلومات الاستخباراتية بشكل كامل، بين الولايات المتحدة وأوكرانيا، كما واصلت الأسلحة الأمريكية تدفقها إلى أوكرانيا مجددًا، وذلك بعد اجتماع الممثلين الأمريكيين والأوكرانيين أمس في المملكة العربية السعودية.

وذكرت الشبكة الأمريكية - نقلا عن مصدر أمريكي مسئول لم تسمه - أن قذائف المدفعية والأسلحة المضادة للدبابات وذخيرة نظام صواريخ هيمارس؛ سوف تُشحن - مجددًا - إلى أوكرانيا؛ كجزء من الطرود التي وافقت عليها إدارة بايدن.

وكانت هذه الشحنات قد توقفت مؤقتًا عقب الاجتماع الأخير في البيت الأبيض بين الرئيس دونالد ترامب ونائبه جيه دي فانس والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والتي أثارت الكثير من الجدل.

ولفتت الشبكة إلى أن بعض هذه الأسلحة كانت محتجزة في بولندا قبل دخولها إلى أوكرانيا، ونقلت تصريح وزير الدولة البولندي في وزارة الدفاع الوطني، باول زاليفسكي، بأن الأسلحة في رزيسزو بالقرب من الحدود مع أوكرانيا قد بدأت في التدفق مجددًا.

وبحسب الشبكة؛ أن "المقاولين" الأمريكيين الموجودين في أوكرانيا للمساعدة في تقديم الصيانة والتدريب والدعم لأنظمة الأسلحة الأكثر تعقيدًا في البلاد؛ استأنفوا عملهم أيضًا.