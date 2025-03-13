لمروره بحالة اكتئاب.. مزارع ينهي حياته شنقًا داخل حظيرة مواشي بالفيوم

أقدم مزارع يدعى "جبر.س. أ.ص"، على الانتحار شنقا، مقيم بمركز إطسا بمحافظة الفيوم، يبلغ من العمر،56 عاما، فوجده الأهالي مشنوقا داخل حظيرة مواشي بحي دله خلف إحدى الكافيهات بدائرة قسم أول الفيوم، وذلك لمروره بحالة اكتئاب حاد، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم بلاغ من مأمور قسم شرطة أول الفيوم، والرائد أحمد سوهاجي، رئيس مباحث القسم، يفيد بانتحار شخص يدعى"جبر.س.أ.ص "، 56 عاما، بشنق نفسه بحبل داخل حظيرة مواشي بأرض زراعية، وبحوزته هاتفه المحمول وبطاقته الشخصية.

على الفور انتقلت قوة من مركز شرطة إلى مكان الواقعة، وتبين من التحريات أنّه كان يعاني من الكتاب حاد ومصاب بأزمة نفسية حادة.

وبسؤال نجله، المدعو" فريد" 17 سنه، أفاد بأن والده يعاني أمراض نفسية ومرض سكري بالقدم، ونفى وجود شبهة جنائية.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولى التحقيق والتي صرحت بتسليم جثمان المتوفي لذويه فور الانتهاء من استخراج تصريح الدفن وذلك لعدم وجود شبهة جنائية.