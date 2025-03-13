الداخلية تكشف ملابسات فيديو مشاجرة مدينة الفردوس بالجيزة

رصدت الأجهزة الأمنية تداول لمقطعي فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي متضمنين نشوب مشاجرة بين طرفين بسبب حادث تصادم سيارتين "ملاكى، فان ميكروباص" أسفرت عن حدوث تلفيات بالسيارة الميكروباص نتيجة تعدى أحد الأشخاص عليها بمدينة الفردوس بالجيزة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 12 الجارى حدثت مشاجرة نتيجة تصادم سيارتين بين سائق سيارة "فان ميكروباص" وسيدة حال قيادتها سيارة "ملاكى" بمدينة الفردوس بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر بالجيزة.

وأسفر ذلك عن حدوث بعض التلفيات بسيارتها، وعلى إثر ذلك قامت السيدة بالاستعانة بزوجها "بالمعاش" الذى قام بالتعدى على السائق وإحداث تلفيات بالسيارة "الميكروباص" مستخدمًا "آلة حديدية".

تم ضبط طرفى المشاجرة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما وعرضهما على النيابة العامة لتولى التحقيقات.