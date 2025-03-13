سوريا.. إفشال هجوم على ثكنة عسكرية في اللاذقية من قبل فلول النظام السابق

أفادت قناة الحدث الإخبارية، نقلًا عن مصدر في وزارة الدفاع السورية، بإفشال هجوم مسلح استهدف إحدى الثكنات العسكرية في محافظة اللاذقية، وذلك في محاولة من فلول النظام السابق لزعزعة الأمن والاستقرار.

وأضاف المصدر أن حرس الثكنة تمكن من إلقاء القبض على أربعة عناصر شاركوا في الهجوم الفاشل على إحدى الثكنات العسكرية في محافظة اللاذقية.

وقالت وسائل إعلام سورية، أن مسودة الإعلان الدستوري ستسلم للرئيس الشرع اليوم في قصر الشعب.

أعلنت الرئاسة السورية عن تشكيل مجلس الأمن القومي برئاسة أحمد الشرع، ويضم في عضويته وزراء الخارجية والدفاع والداخلية، بالإضافة إلى مدير المخابرات.

وأوضحت الرئاسة أن المجلس يهدف إلى تنسيق وإدارة السياسات الأمنية والسياسية في البلاد.