تركيب وصلات مياه وتوزيع وجبات إفطار على سكان المقابر والمستحقين بالأقصر وأسوان.. صور

نفذت مؤسسة مشوار التنموية عدد من الأنشطة المجتمعية والتكافلية، خلال النصف الأول من شهر رمضان المبارك، لرفع العبء عن كاهل المواطنين، وذلك انطلاقًا من حرصها على الاهتمام بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا، وبهدف توفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين المستحقين، بالإضافة الى الارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي لهم.

وجبات الإفطار

وأوضح الدكتور صلاح الدين الجعفراوي رئيس مجلس أمناء مؤسسة مشوار التنموية، أنه خلال أجواء شهر رمضان المبارك، وضمن جهودها لدعم المجتمعات الأكثر احتياجًا، قامت مؤسسة مشوار التنموية بتنفيذ وصلات مياه شرب نقية لـ 11 منزلًا في أبو الريش بمحافظة أسوان، لتوفير مياه نظيفة وصالحة للشرب للأسر المستحقة، موضحًا أن عدد المستفيدين من تلك الوصلات تراوح بين 66 إلى 88 فردًا، حيث يضم كل منزل من 6 إلى 8 أفراد، في إطار حرص المؤسسة على دعم الجهود التنموية التي تستهدف تحسين حياة المواطنين خلال الشهر الفضيل.

توزيع وجبات إفطار على سكان المقابر والمستحقين

وأضاف الجعفراوي، أنه بالتعاون مع صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، واصلت مؤسسة مشوار التنموية جهودها الخيرية، حيث قامت بتوزيع وجبات الإفطار يوميًا على سكان المقابر والحالات الأولى بالرعاية بمحافظة الأقصر وأسوان، حرصًا منها على تعزيز قيم التكافل الاجتماعي، وترسيخ معاني التراحم خلال الشهر الفضيل، وإدخال البهجة على قلوب المحتاجين، حيث تتم عملية التوزيع عبر فرق ميدانية من أفراد المؤسسة.

وتابع الجعفراوي، أن المؤسسة تحاول الوصول إلى القرى الأكثر احتياجًا من خلال التنسيق والتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة فى كل محافظة، تحت إشراف ورعاية مديريات التضامن الاجتماعي، لمساعدة الأسر المستحقة، مع زيادة أعداد المستفيدين من تلك المساعدات لتخفيف العبء عن كاهل أكبر عدد من الأسر المستحقة لرسم البسمة على وجوههم، موضحًا أن الخير يبدأ بمشوار، ورمضان فرصة لمضاعفة الأجر، مؤكدًا على تواصل مشوار العطاء والخير من خلال تنظيم سلسلة من الأنشطة الخيرية طوال شهر رمضان، لتحسين ظروف المعيشة لأهالينا في كافة المحافظات."

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